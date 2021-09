Historiador indignado por cambio de feriado: “Los políticos parece que llevan horchata en las venas”

Con un profundo dolor el historiador Vladimir de la Cruz asegura que haber trasladado el disfrute del feriado del 15 al 13 de setiembre desluce completamente las fiestas patrias y más en un año tan importante en el que cumplimos 200 años de nuestra Independencia.

Asegura don Vladimir que no se imagina a países como Francia pasando a lunes o viernes el día de su Fiesta Nacional (la toma de la Bastilla fue el 14 de julio del 1789) o a Estados Unidos traslandando el fiestón del 4 de julio.

“Los políticos de turno parece que llevan horchata en las venas. En realidad, parecen apátridas. Con el traslado del feriado lo que provocaron fue que las fiestas de celebración del bicentenario se devaluaran y que también perdiera valor el verdadero significado de la independencia de España. Parece que no tienen sentimientos nacionales.

El Colegio Superior de Señoritas realizó celebraciones en la semana, pero el propio 15 de setiembre del 2021, tendrá un pequeño acto cívico.

“Vamos a amanecer un tan significativo 15 de setiembre de 2021 con todas las fiestas hechas dos días antes y sin el protagonismo que merecían. Por el bicentenario, justo por ser una celebración tan fundamental, no se tuvo que tocar el 15 de setiembre”, asegura don Vladimir.

Don Vladimir asegura que el Gobierno puso por encima del civismo al comercio y el turismo.

“El comercio y el turismo no promovió los valores patrios. El traslado del feriado debilita los valores nacionales, los símbolos patrios y el contenido histórico de la importancia del 15 de setiembre se vacía, se pierde interés. Se hace, para los estudiantes, menos riguroso el estudio y el culto a la tradición histórica, al amor patrio”, agrega don Vladimir.

Nada de nada

¿Será que don Vladimir tiene razón o está exagerando? Para respondernos esto contactamos a varios trabajadores del Liceo de Costa Rica para tomar como ejemplo su institución y nos topamos con una tremenda sorpresa.

Decimos que gran sorpresa porque el Liceo siempre ha sido protagonista principal de los desfiles del 15 de setiembre.

“Mañana no hay absolutamente nada. Hoy (14 de setiembre) por la noche se pone una tarima en el centro del bulevar al frente de la entrada principal de la institución para recibir el fuego libertario, se canta el Himno Nacional y calabaza, calabaza, cada cual para su casa.

“El 15 de setiembre no tendremos nada, no hay desfile, no hay abanderados, no tocará la banda. En verdad que será el 15 de setiembre más aburrido que pasaremos en los últimos años, cuidado y si no, en los últimos 40 años”, nos explica uno de los trabajadores del Liceo de Costa Rica que prefirió guardar su nombre para evitar broncas, incluso nos adelantó que como les recortaron presupuesto, no reventarán las tradicionales bombetas liceístas que tanto alegran las fiestas patrias. Nada de nada.

El Liceo de Costa Rica celebró entre semana y no tendrá acto cívico el 15 de setiembre del 2021

Don Richard Navarro Garro, director de fiestas patrias del ministerio de Educación Pública (MEP), nos confirmó que todos los centros educativos del país, como parte de las disposiciones actuales, solo podrán hacer un acto cívico este 15 de setiembre que no dure más de 40 minutos.

Por eso, este miércoles 15 de setiembre será un día normal de clases que tendrá un acto cívico y después, si los alumnos están presentes, vuelven a las aulas y si es virtual, siguen con la materia que están viendo regularmente.

Ningún centro educativo puede suspender las clases diciendo que van a dedicar la mañana, por ejemplo, a actividades patrias, porque la pandemia solo permite el acto cívico pequeñito.

“No necesariamente el traslado del feriado provoca un efecto negativo, de alguna manera permitió vivir la fiesta patria de diferente forma, por ejemplo, se amplió la vivencia del paso de la antorcha con un trayecto desde diez puntos. Fue importante que las familias desde casa disfrutaran del paso de la antorcha y las otras celebraciones. No creo que el traslado afectó la celebración, ya que se vivió, pero de forma diferente”, aseguró don Richard.

El Colegio Superior de Señoritas, también en San José, este 15 de setiembre tendrá un acto cívico totalmente apegado a los protocolos sanitarios. Habrá presencia de estudiantes de quinto año en la actividad de las 7 de la mañana en el Parque Nacional, en la cual el presidente del país, Carlos Alvarado, pondrá una corona de flores frente al Monumento Nacional, en memoria de todos los que con su vida defendieron la patria.

La municipalidad de San José sí celebrará este 15 de setiembre sus actos del bicentenario, este 14 de setiembre los drones de Intel se alistaban para el espectáculo en el Estadio Nacional

Rónald Castro, investigador de la historia alajuelense, coincide con don Vladimir.

“No todos los días se conmemoran 200 años de Independencia, si bien la pandemia impuso un cambio cultural, especialmente en el distanciamiento social, considero que las tecnologías actuales debieron ser utilizadas con mayor energía para levantar el espíritu cívico.

“Dichosamente, hay barrios organizados que adornaron sus cien metros y tuvieron actividades cívicas durante la semana, acomodándose al distanciamiento, por ejemplo, en el barrio El Carmen de Alajuela; tuvieron marimba en una acera y las familias, desde sus casas, disfrutaron el espectáculo”, dijo.