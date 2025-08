Histórico triunfo tico en la primera entrega de los premios “Grammy” a la música católica mundial

El desamparadeño, Freddie Chavarría, cantautor católico, el pasado 27 de julio ganó un histórico premio de la música católica mundial.

Freddie Chavarría hizo historia en la primera entrega de los premios “Grammy” a la música católica mundial. (Cortesía/Cortesía)

El tico triunfó en la primera edición de los “Premios a la Música Católica” en los cuales se premió la excelencia y calidad mundial; de hecho, son considerados desde su nacimiento como los “Premios Grammy” de la música católica.

Canción Dios no fallará del cantautor católico Freddie Chavarría

Es una premiación tan importante que se realizó de la mano del Vaticano y se anunciaron los ganadores en Roma, Italia. El tico viajó nominado en dos categorías: Mejor Canción de Evangelización, con “Dios no fallará”; y Mejor Canción de Alabanza y Oración, con “Paráclito divino”.

LEA MÁS: ¿Qué hace a un tico enlistarse en el ejército de Estados Unidos? Un guapileño nos explica

La premiación fue en Roma, Italia, y el cantautor tico estuvo acompañado de una pequeña delegación de costarricenses. (Cortesía/Cortesía)

La canción ganadora, “Dios no fallará” fue reconocida por su fuerza espiritual y mensaje evangelizador, destacándose entre nueve temas de diferentes partes del mundo.

“No busco premios, busco obedecer. Pero gracias, Señor, por este abrazo que necesitaba. A ti toda la gloria”, es lo que dice el desamparadeño.

Canción Paráclito Divino del cantautor católico Freddie Chavarría

Su testimonio es un reflejo de cómo la fe, la constancia y la entrega pueden llegar muy lejos…; incluso, hasta el corazón del Vaticano. Chavarría es laico comprometido en la Iglesia Santa Marta en La Y Griega.

LEA MÁS: ¿Sabe usted algo sobre la nueva misa verde que agregó el papa León XIV?

Se viene para Costa Rica este premio que ganó Freddie Chavarría. (Cortesía/Cortesía)

Estando en el colegio, formó parte de una banda de rock del que escucha todo el mundo, sin mensaje católico; sin embargo, reconoce que se le bajaron completamente las pilas cuando un profesor le dijo que mejor solo tocara guitarra y no cantara porque desafinaba mucho con la voz.

Se metió a tocar con un grupo de la iglesia católica por una novia, pero cuando se terminó ese noviazgo siguió tocando música católica sin haber recibido a Dios. Un día, le dijo al Semanario Eco Católico, que había tenido un encuentro personal con Dios y a partir de ahí definió el rumbo que sigue hasta hoy día.

Freddie se tomó una foto con el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, uno de los organizadores del evento mundial. (Cortesía/Cortesía)

“Jesús me dijo: ‘Quiero que me sigas, que estés conmigo, que compartas las bendiciones conmigo’. Le respondí: ‘Señor, no sé cómo voy a hacer, pero quiero seguirte, porque no quiero dejar de sentir esto, y estoy encontrando lo que no había encontrado’”, dijo el cantante.

Lo marcó tanto aquella frase del profesor que escribía canciones para Dios, pero no las cantaba, buscaba cantantes; sin embargo, un buen día del 2003 se decidió a grabar un disco con su voz.

LEA MÁS: Internada en el San Juan de Dios: “No hay pastilla que me haya hecho tan bien como la visita de estos perritos”

Si alguna iglesia del país o grupo apostólico quieren hablar con Freddie para que anime con su música, pueden llamarlo al 8360-7262.

La música al servicio de la fe fue la ruta que siguió la primera edición de los “Premios Católicos de la Música”.

El tico en esta foto no tenía idea que iba a ganar, recién estaba llegando a la gala de premiación. (Cortesía/Cortesía)

El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, destacó la labor de la Fundación Ramón Pané, entidad organizadora del evento, que él mismo preside.

Esta edición tuvo 19 categorías que incluyeron géneros, estilos y objetivos pastorales, reconociendo el talento artístico, la calidad técnica y el impacto espiritual de las canciones que se nominaron.

LEA MÁS: Con juegos de mesa y hasta bingos profe de religión enseña el amor a Dios en las aulas

“Recibimos nada menos que 1.452 canciones de todo el mundo, que fueron evaluadas por 68 jurados y veinticinco países estuvieron representados”, explicó Ricardo Grzona, presidente de la Fundación Ramón Pané.