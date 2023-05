Hombre dijo una vulgaridad sobre los símbolos nacionales y armó un pleito en Twitter

Una joven salió en defensa de los símbolos nacionales. Foto: Agencia Ojo por ojo. (Ojo por ojo)

Un hombre causó indignación en Twitter por un comentario vulgar y de muy mal gusto en contra de los símbolos nacionales patrios.

Varias personas reaccionaron en defensa del sentimiento patriótico y hasta le dijeron al hombre que podía tener consecuencias legales por sus afirmaciones.

El tuitero, quien acostumbra a hacer posteos sobre política, principalmente en contra del gobierno de Rodrigo Chaves, puso este mensaje en su cuenta:

“Los símbolos patrios me chupan bien los hue.... También el patriotismo y todo lo que tiene que ver”.

Una joven, quien es afín al gobierno de Rodrigo Chaves, se puso como agua pa’ chocolate con el comentario del hombre y le contestó.

“Según el Código Penal, en el Artículo 305: Se impondrá prisión de un mes a dos años y con treinta a noventa días multa al que menospreciare o vilipendiare públicamente la bandera, el escudo o el Himno de la Nación”. Incluso la mujer citó al presidente Chaves, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública.

“Ellos, como no tienen ideas para debatir, lo que hacen es insultar y faltar el respeto, pero ya meterse con los símbolos nacionales no se puede dejar pasar por alto, hay que sentar un precedente penal para que esto no se siga repitiendo”, expresó la joven en otro comentario.

El tuitero asegura ser de izquierda y anti Rodrigo Chaves. Foto: de Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Pero hasta ella salió criticada, ya que otro usuario le puso que parecía que estaba haciendo un berrinche que no iba a tener consecuencias.

“Un detalle. En el caso de que preocupación fuera real, la denuncia se presenta de manera presencial en la autoridad judicial respectiva. Ojalá con asesoría jurídica. De no actuar de esa manera su comportamiento es un berreo en redes sociales similar a ‘Quéjese Aquí’, dijo el hombre.