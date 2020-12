“Ya estoy asegurada, ya busqué y aparezco como beneficiaria. Me sentí realmente indignada cuando me negaron el seguro después de haber cotizado toda una vida, me pareció un completo atropello. Me gustaría que mi caso ayude a otras personas que ahorita están pasando por la misma situación porque esta pandemia nos ha dejado sin trabajo a muchos y no es justo que por una injusticia uno deje de recibir la atención médica tan necesaria”, expresó.