Hospedajes baratos como Airnb serán ilegales si no se inscriben ante el ICT

Desde este martes 17 de noviembre del 2021 toda plataforma digital que sirva para hospedar turistas o cualquier persona, aunque sea que alquile un cuartico, debe inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

No hay vuelta de hoja para estas plataformas como Airbnb, tampoco para aquellos que hasta hoy tenían un espacio en su casa o un par de cabinitas: o se inscriben, o se inscriben, punto, ya que el ICT confirma que no hacerlo, a partir de este martes 17 de noviembre, se vuelve en un negocio ilegal, según la Ley de regulación de hospedaje no tradicional a través de plataformas digitales (N. 20 865).

Sí o sí. Toda plataforma digital que sirva para hospedaje de turistas o quien lo haga en su propiedad, debe registrarse. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Cortesía)

¿Cómo inscribirse ante el ICT?

Las empresas que deseen inscribirse deben cumplir con los requisitos para cada modalidad de acuerdo con lo que se indica en el siguiente enlace en la plataforma disponible: https://www.ict.go.cr/es/servicios-institucionales/registro-de-hospedaje-no-tradicional.html.

Asimismo, pueden ingresar al sitio web institucional: www.ict.go.cr, ir a la Sección de Servicios y buscar el apartado: “Registro de Hospedaje No Tradicional”.