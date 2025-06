Hospital Calderón Guardia enfrenta un gran problema que podría afectar a los pacientes

El hospital Calderón Guardia tiene un enorme problema, debido a la implementación de un nuevo sistema para todos los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los inconvenientes son muy serios y en cualquier momento podrían empezar a afectar a los pacientes.

Funcionarios del Calderón Guardia pegan el grito al cielo para resolver problema. (Rafael Pacheco)

Resulta que el lunes pasado entró en funcionamiento un nuevo sistema llamado ERP-SAP, un software que tiene como fin ayudar a la Caja a gestionar sus procesos de forma integrada, eficiente y coordinada, ya que agrupa todos los programas que usa la institución.

Sin embargo, pese a que la presidente de la Caja, Mónica Taylor, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunciaron este miércoles que el nuevo sistema era la solución para muchos problemas, ya ese mismo día hubo serios inconvenientes con ERP-SAP.

Los trabajadores de Proveeduría del Calderón Guardia pegaron el grito al cielo porque desde el lunes están batallando con el bendito sistema.

Ingrid Rojas, una de las funcionarias de ese departamento, explicó que el primer inconveniente que tuvieron fue que no los capacitaron bien para usar el nuevo sistema, ya que la explicación para usarlo se las dieron en horario laboral, de forma virtual, mientras atendían a proveedores y usuarios.

Hay problemas para hacer los pedidos dentro del centro médico. (Rafael Pacheco)

Además, resulta que para usar ERP-SAP necesitan usuarios nuevos, pero no se los han dado, por lo que ni siquiera pueden entrar al nuevo sistema.

“Nosotros, que somos la parte de proveeduría, tenemos que mandar a pagar las facturas de los proveedores y ahorita no podemos hacerlo porque la parte de financiero tampoco tiene usuarios. Eso genera una afectación porque las empresas perfectamente pueden cobrar intereses sobre el atraso de pagos.

“Adicional a eso se ven afectado los pacientes, porque hay muchos servicios que no pueden tramitar las órdenes de pedido de insumos, ya que el sistema no está funcionando, entonces, no se pueden hacer pedidos y eso hace que no se reciban insumos de ningún tipo: medicamentos, oxígeno, jeringas suturas y hasta artículos de limpieza”, explicó la funcionaria.

Erick Vargas, representante de Undeca, en el Calderón Guardia, dijo que ya tuvieron una reunión con los altos funcionarios del hospital y gracias a eso se coordinó para que la Caja enviara un equipo para ver qué es lo que está pasando y dar soluciones.

También se están dado problemas para el pago de los proveedores. (Rafael Pacheco)

Los funcionarios esperan que la situación se corrija lo antes posible.

Sobre el tema, la Caja informó que esta semana se activó un plan de contingencia desde el nivel central para garantizar el abastecimiento de insumos médicos y medicamentos en todo el país.

“Este plan permite a las unidades gestionar sus pedidos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Almacén General, asegurando el despacho continuo y oportuno desde el sistema de gestión de suministros.

“La Gerencia aseguró que este mecanismo forma parte de la fase de integración operativa de los sistemas logísticos con el ERP, y se desarrolla de forma articulada con la red de servicios para mantener la prestación de servicios sin interrupciones”, informó la Caja este miércoles.