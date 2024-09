Hospital de Cartago: Diputados están furiosos y sospechan que hay algo turbio con el nuevo problema

Los diputados de Cartago están bravísimos por la última noticia que se dio a conocer sobre el proyecto del nuevo hospital, pues la empresa que se encargaría de la construcción se echó para atrás y ahora habrá que buscar otra.

La firma Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. se retiró del proyecto. Entre las razones que dan están las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en los últimos tres años, y criterios encontrados entre la Caja y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de construir el hospital en el terreno elegido.

Los legisladores aseguran que están preocupados, y que sienten que hay intereses turbios en el tema, por lo que van a tomar cartas en el asunto.

El legislador Antonio Ortega, del Frente Amplio, dijo que hará una moción para mandar a llamar a la empresa que se echó para atrás.

“Estamos ante un escenario muy peligroso, donde se nota y se puede percibir amedrentamiento y persecución política hacia una empresa. Queremos y debemos averiguar a qué se refiere la empresa con respecto al tema del clima económico y de la situación política del país.

“Estamos ante un gobierno que no ha tenido problema en comportarse como si fuera una mafia, es por eso que voy a presentar una moción para convocar a la Comisión de Cartago, a los representantes de la empresa, y al embajador de México que, entiendo, está al tanto de la situación, y a las demás partes”, dijo Ortega.

¿Hubo presiones por parte del Gobierno?

La diputada Johana Obando, del Liberal Progresista, también está molesta y dice que siente una mala vibra en el tema.

“¿Está recibiendo esta empresa presiones por parte del Ejecutivo más allá de las presiones técnicas que ya habían sido subsanadas? ¿Está recibiendo presiones políticas que hacen y obligan a la empresa a echar marcha atrás?. Creemos que el sueño de construir el nuevo hospital de Cartago estaba muy cerca y esta empresa al echar para atrás en el proceso de licitación nos retrocede doce años.

“Vamos a seguir dando la lucha... presenté dos mociones, una para llamar a la Comisión de Cartago en audiencia a la empresa constructora para que se refiera sobre los hechos, y la segunda para llamar a la presidenta ejecutiva de la Caja y a la ministra de Salud para que también se refieran a los hechos y a los criterios técnicos y políticos que llevaron a tomar esta decisión”.

Por su parte, el diputado Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, dejó claro que esta situación retrasa un montón el proceso del nuevo hospital.

“La empresa mexicana que se había adjudicado la construcción del hospital de Cartago no depositó la garantía de 17 millones de dólares, que tenía que hacer en el Sicop, por lo tanto queda afuera.

Paulina Ramírez está muy dolida por lo que está pasando con el hospital de Cartago

“La segunda empresa a la que se le podía adjudicar, había quedado afuera también, no ganó la apelación que hizo en la Contraloría General de la República, entonces no quedan empresas para la construcción del hospital, por lo que se tiene que hacer un nuevo proceso licitatorio. Eso es muy malo para todos los cartagos, porque no sabemos cuántos meses o años va a durar”, expresó.

La diputada liberacionista, Paulina Ramírez, asegura que está muy dolida, y pronostica que se tendrán que esperar unos seis años más para tener un hospital como se lo merecen.

“Se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas y este gobierno se salió con la suya; finalmente, no vamos a tener el hospital... Tendremos que esperar seis o diez años más, lo cual es muy lamentable.

“Iremos hasta los últimos extremos a investigar esta empresa para saber cuáles fueron las verdaderas razones por las que renunció a la adjudicación de este hospital. Queremos saber qué tantas presiones, qué fue lo que sucedió, porque si el Ministerio de Salud ha influido en esto, vamos a tener que investigar”, dijo Ramírez.