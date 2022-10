Hospital de Niños reporta 80 menores internados

El Hospital Nacional de Niños (HNN) confirma que para este miércoles 26 de octubre hay 80 pequeñitos internados por diferentes virus respiratorios agudos graves

La directora del HNN, la doctora Olga Arguedas nos informa que 76 menorcitos están siendo atendidos por virus respiratorios diferentes al covid-19. El virus que más está golpeando a nuestros hijos sigue siendo el virus respiratorio sincitial. Con covid-19 hay 4 menores.

Lávese las manos y dígale a sus hijos que lo hagan, para luchar duro contra los virus respiratorios. (Jeffrey Zamora)

Siguen los números altos en las Unidades de Cuidados Intensivos ya que la doctora Arguedas asegura que 19 niños están en estas unidades y todos los 19 están en condición crítica. “Todos estos niños tienen infección por virus respiratorios agudos diferentes al covid-19″, explica la doctora.

La mañana de este 26 de octubre inició con otros dos niños que necesitaron ventilación mecánica.

No nos vamos a cansar de repetir el llamado del HNN: lávese las manos, use mascarilla, aplique el protocolo de estornudo y no lleve a sus niños a lugares con muchas pelotas de gente.