Hospital Max Peralta aclara que no usa WhatsApp para contactar a asegurados

Los delincuentes informáticos tienen muchas formas de buscar víctimas y ahora lo intentan haciéndose pasar por funcionarios del Hospital Max Peralta, de Cartago.

Estafa Max Peralta De este número y con el logo de la CCSS se hacen pasar por funcionarios de hospital. Foto: Captura de pantalla (Captura de pantalla)

Una brumosa que prefirió no dar su nombre, tiene las antenitas de vinil bien afinadas y no cayó en el engaño que pretendían hacerle y además alertó a sus vecinos para evitar que fueran víctimas en caso de ser contactados.

Los supuestos funcionarios del hospital cartaginés utilizan incluso el logo de la institución para hacer más creible la trama. En este caso escribieron del 8313-6274.

En el mensaje de contacto le dicen a la persona que es el médico fulano de tal, del área de Salud de Cartago y que le escriben para reprogramar una cita de la mamá; eso alertó a la vecina porque el hospital siempre llama del número de la central.

Los que ponen en marcha este intento de timo le consultaron si podían llamarla a ella o a otro familiar de la paciente y le pidieron la dirección de la casa para enviarle un telegrama con la nueva cita.

Recuerde no revelar información personal sensible que pueda pornerlo en riesgo y si recibe un mensaje de esos, no responda y bloquee el número.

La Teja consultó a la encargada de comunicación del hospital y respondieron que el centro médico no envía información por medio de WhatsApp por no estar autorizada para fines laborales.