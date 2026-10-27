Hospital Nacional de Niños suspende cirugías por aumento de atención hospitalaria

El Hospital Nacional de Niños anunció la suspensión de las cirugías no urgentes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades del Hospital Nacional de Niños (HNN) comunicaron de manera oficial que suspenderán las cirugías no urgentes en dicho centro médico.

Esto se debe al drástico aumento de la demanda hospitalaria provocado por la alta incidencia de padecimientos respiratorios en menores de edad.

Esta estricta disposición sanitaria responde directamente a una solicitud realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que pidió aplicar la medida de forma temporal y precautoria ante la crítica situación que se presenta actualmente en cuanto a la saturación y ocupación de camas.

La estrategia institucional busca liberar el mayor espacio posible en los distintos salones del centro médico, con el objetivo primordial de brindar una atención médica oportuna ante la considerable cantidad de pacientes pediátricos que se han visto severamente afectados por diversas gripes y virus respiratorios agresivos.

Ante este complejo panorama de salud pública, las autoridades del hospital hicieron un vehemente llamado a los padres de familia y encargados legales para que eviten llevar a sus hijos a lugares con aglomeraciones, previniendo así el riesgo de contagio.

Una alerta que se hizo realidad

Cabe recordar que, en días anteriores, la dirección del Hospital Nacional de Niños alertó a la población de que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encontraba operando con una ocupación del 100 %, al mismo tiempo que el servicio de emergencias se encontraba al límite de su capacidad.

En esa oportunidad, la doctora Marcela Hernández, quien es pediatra infectóloga y subdirectora del centro hospitalario, alertaba que la inminente saturación debida a las infecciones respiratorias agudas limitaba peligrosamente la capacidad de respuesta del HNN, un escenario que, lamentablemente, ya se cumplió.

Experta explicaba los cuidados a tener ante este escenario. (Generada por IA/Generada por IA)

Para mitigar el impacto de este pico epidemiológico, la especialista recordó a las familias costarricenses que deben evitar a toda costa el contacto físico de los menores sanos con personas que presenten cualquier síntoma respiratorio, teniendo especial cuidado con la población más vulnerable, como lo son los niños menores de un año.

Además de este distanciamiento preventivo, la doctora recordó la enorme importancia de aplicar los protocolos básicos de salud, tales como que las personas enfermas se cubran adecuadamente la boca y la nariz al toser o estornudar, y que se refuerce el lavado constante de las manos con agua y jabón y la desinfección frecuente de las superficies de uso común dentro del hogar.