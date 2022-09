Hoy se vencen miles de vacunas contra el covid-19

De acuerdo a lo que confirmó la ministra de Salud, Joselyn Chacón, desde el pasado 6 de setiembre, este viernes 30 de setiembre se vencen miles de vacunas contra el covid-19.

La ministra confirmó que, al 6 de setiembre pasado, la cantidad de dosis que se vencerían al final de este mes de setiembre era de 500 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 para niños. Eso lo aseguró cuando compareció ante los diputados en la Asamblea Legislativa.

“No quiero botar vacunas, cuando muchas veces lloramos… Hay gente que murió porque no tenía derecho a una vacuna. Para mí es doloroso. Pero, sinceramente, tampoco me puedo culpar de que eso pase. Si ustedes leen las actas me encantaría que vieran cómo, desde antes de que yo llegara, se preocupaban diciendo que se nos van a vencer las vacunas”, aseguró la ministra de Salud.

Salud todavía no confirma la cantidad final de vacunas que se tendrán que botar este 30 de setiembre. (Cortesía)

Hasta el momento, Salud no ha dicho la cantidad final que hoy se tendrá que desechar ni tampoco el monto económico que perderá el país. Eso ha sido imposible de saber porque desde el anterior ministro de Salud, Daniel Salas, hasta la actual, Chacón, siempre que se hace esta pregunta se responde que, por el contrato firmado con Pfizer, no se puede hablar de dinero porque nos podrían demandar hasta por millones de dólares la farmacéutica por una cláusula de confidencialidad.

Y el reloj sigue corriendo, según aclaró la ministra de Salud, para finales de octubre, si no se corre a vacunar, se estarían agregando otras 250 mil, para un gran total en dos meses de 750 mil dosis pediátricas de la vacuna contra el covid-19 que tendrían que tirar a la basura.

La cantidad será menor a las 750 mil porque en las últimas semanas se mantiene las campañas de vacunación.

¡Al fin! Llegaron las primeras vacunas para niños menores de 5 años

El pasado martes 27 de setiembre llegó al país el primer cargamento con 300 mil dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer llega en momentos en que enfrentamos una emergencia sanitaria por virus respiratorios y que el Hospital Nacional de Niños.

“El propósito de estas vacunas es proteger a los niños contra el covid-19 e invitamos a la población a que acudan a los centros de vacunación para la protección de la niñez menor de cinco años”, explicó Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).