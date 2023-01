Humilde niño que no podía pagar para entrenar, arrasó en el medallero de gimnasia

Su comida preferida es un buen plato de arroz y frijoles con un huevito frito. No tiene PlayStation, son sus amiguitos de gimnasia los que le prestan las consolas portátiles cuando va a entrenar.

Para la familia es imposible pagarle una mensualidad en alguna de las academias de gimnasia más importantes del país. El pasado mes de diciembre Colacho tampoco llegó a su casa, pues no alcanzó el dinero ni para él, ni para sus otros cuatro hermanos.

Graham ama la gimnasia desde que la conoció cuando tenía cinco años. (Cortesía)

Sin embargo, nada de eso detiene el talento de Graham Reynosa Guerrero, que es de oro puro.

En la edición 40 de los Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023, se ganó 5 medallas de oro y 2 de plata.

¿Por qué se las ganó? “Porque cuando hago gimnasia siento como que vuelo, me siento en otro planeta, soy feliz”, responde este atleta del cantón de Santa Ana.

Graham es un dulce fruto del programa del Comité Cantonal de Deportes de Santa Ana, que en el 2018 abrió gimnasia sin cobrar un cinco.

Se presentaron 150 chiquitos de todo el cantón y ahí llegó el pequeñito, delgadito y tímido chiquito que, para ese entonces, practicaba judo.

Sin embargo, cuando vio en qué consistía la gimnasia, despertaron a un león que se enamoró por completo de esta disciplina deportiva y dejó el judo tirado.

Andrés Agüero Alvarenga, director deportivo del Comité Cantonal de Deportes de Santa Ana, nos contó un poco más sobre la joyita que encontraron.

“Es un diamante en bruto. Graham nació con la gimnasia en su vida. De aquellos 150 niños con que se comenzó el proyecto, nos reventó él. Es increíble. Su habilidad es natural, además, es superdisciplinado.

En total, el sataneño ganó cinco medallas de oro y dos de plata. (Cortesía)

“Usted no viene a Juegos Nacionales y se gana cinco medallas de oro en gimnasia si no es disciplinado y esforzado. Graham es todo eso, es puntual, entregado, obediente, ordenado. A él el Comité de Deportes de Santa Ana no lo va a abandonar, hay que seguir ayudándole, porque va a llegar muy lejos”, explica Agüero.

Amor a primera vista

La mamá del atleta dorado, doña Rosa Guerrero, dice que lo de su hijo con la gimnasia fue amor instantáneo.

“Yo le dije a él (en el 2018), vea este programa de gimnasia, vamos para que pruebe. Él estaba muy feliz en judo, sin embargo, fue un asunto de segundos, en un instante yo le vi en su mirada que estaba enamorado de la gimnasia y supe de una vez que le iba a decir adiós a cualquier otra disciplina deportiva”, recuerda la mamita del campeón.

Es bueno también para los estudios, le fue puras tejas en cuarto grado y por eso este 2023 arrancará el quinto grado en la Escuela San Rafael de Santa Ana.

Además de un buen plato de arroz y frijoles con huevo, Graham no niega que también le gusta la pizza y el pollo frito que les lleva su papá de vez en cuando.

Actualmente, cuando se le pregunta qué quiere estudiar, dice que Ingeniería Civil y cuando se le pregunta cuánto tiempo estará en la gimnasia, sin dudarlo, responde: “toda la vida”.

Celebración familiar super tierna. Graham subió al podio de oro a su familia que siempre lo apoya. (Cortesía)

Nos cuenta la mamá que en el hogar es imposible pensar en pagarle una mensualidad en una de las academias de gimnasia del país, por eso está superagradecida con el Comité de Deportes de Santa Ana, ya que le dan todo a su hijo: los uniformes de entrenar, los uniformes de competir, el magnesio (en polvo para el agarre en los diferentes aparatos), incluso hasta los pases para que llegue puntual a sus entrenamientos.

En buenas manos

Una gran parte del baño de oro que tiene Graham se lo da uno de los más grandes entrenadores de gimnasia que tiene la historia del país, don Carlos Carbonell, quien apoya el proyecto del Comité Cantonal santaneño y entrena al niño sin cobrarle un cinco.

“Graham nos demuestra que el talento se puede encontrar en cualquier parte. Es sabido que en la gimnasia hay familias de mucho dinero, pues la de él tiene muchas limitaciones, es muy humilde, al mismo tiempo es una familia con valores, que le enseñan a su hijo la responsabilidad y la disciplina. Él no falta a un entrenamiento nunca”, asegura don Andrés.

El hijo de don Javier Reynosa, quien no pudo estar en las competencias por su trabajo como mecánico, ganó este viernes 27 de enero cinco medallas de oro y dos de plata en el nivel 3 (9-12 años) de la gimnasia artística, tras imponerse en los aparatos de piso, arzones, anillas y barras paralela y de ser segundo en salto y barra, con lo que también ganó la presea dorada en todo evento.

Quiere ser ingeniero civil y asegura que no dejará la gimnasia nunca. (Cortesía)

Graham cerró el todo evento con 61.100 puntos para sumar ese oro, Javier Allí, de Curridabat, fue plata con 58.350 y Lucas Lintz, de San José, bronce con 57.150.

Nos cuenta doña Rosa que en la casa Graham también se gana sus medallas de oro en dos aparatos: escoba y lavadora, porque es el encargado de barrer la casa y lavar la ropa de todos, algo que también disfruta mucho.