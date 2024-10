Jorge “Coco” Garro nació, creció y vivió toda su vida en Zapote, cerquita de donde, diciembre a diciembre, hacen los Festejos Populares de San José. Tiene ocho años de estar en Estados Unidos y 10 huracanes de experiencia; por eso, a pesar de estar en Orlando, Florida, Estados Unidos, no evacuará su casa; eso sí, se alista con todo ante el impacto del huracán Milton.

Coco, el tico que no evacua porque ya no les tiene miedo a los huracanes (Cortesía)

El tico está en la zona de paso del peligroso fenómeno. Las autoridades estadounidenses advierten que es mejor evacuar las casas, pero el costarricense no se irá, y junto con sus dos hijas y dos perritas schnauzer, esperarán el impacto en su zona (en St. Cloud), el que asegura será solo un huracán categoría 2, según escucha en las noticias locales.

Que no se nos olvide que apenas dos semanas después del huracán Helene, llega Milton, el cual golpeará la costa de Florida por la noche de este miércoles 9 de octubre.

Las autoridades gringas han lanzado una campaña de evacuación masiva ante una tormenta que se espera sea la más violenta en “al menos un siglo”, según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Coco estudió en la escuela Napoleón Quesada y el bachiller colegial lo sacó en el colegio Rodrigo Facio. Se fue a gringolandia hace ocho años, gracias a una buena oportunidad laboral que le salió. Es un saprissista de corazón bien remolacha.

Don Jorge pasará el huracán Milton con sus hijas Sofía y Alexa, quienes también son ticas. (Cortesía)

¿Por qué no evacúa?

Es que ya tengo ocho años en Estados Unidos, primero estuve en Florida y ahora en Orlando, he vivido ya como 10 huracanes y uno se va a acostumbrando, los va entendiendo mejor. Claro que hubo momentos en que sí evacué por estar cerca de las costas, pero ahora siento que no es necesario.

Le recuerdo una cosa, soy tico; es cierto que me tocaron muy pocos o casi nada de huracanes directamente, pero sí se viven terremotos y ese fenómeno natural no avisa, con los huracanes es diferente, desde que se forman se sabe y se informa, por eso uno los va conociendo.

Coco alista bien su casa para el impacto del huracán Milton. (Cortesía)

¿Cómo se prepara?

Estoy alistando la casa. Con mi experiencia comprendo que en las costas sí se sufre, pero al centro no tanto. Me preparo para evitar que la casa se inunde, puse sacos de tierra en las puertas y forramos las ventanas con madera. Por el lugar donde estoy, mejor me quedo cuidando, pidiéndole protección a Dios para mi casa, familiares y amigos.

¿No se le para la peluca con un huracán categoría 2 sobre su casa?

Pues sí, pero creo que todo es cuestión de costumbre. En la zona por donde vivo mucha gente se queda, por eso estoy tranquilo.

Se espera que a las 4 de la mañana de este 10 de octubre, Milton esté llegando a la casa del tico en Orlando. (Cortesía)

De esos 10 huracanes de experiencia ¿alguno lo asustó?

Claro que sí, los huracanes son cosa seria. Por ejemplo, Irma y María, del 2017, en verdad me asustaron mucho, causaron demasiado desastre. Gracias a Dios, que no nos pasó nada, pero sí fueron muy fuertes.

Tuvo que correr mucho el costarricense para proteger el hogar. (Cortesía)

No me tocó algo así como sentir que hasta ahí llegaba, pero fue que evacué. Al salir sí vi carros y casas inundadas, pasé una semana sin electricidad.

¿Cómo se acostumbra uno a los huracanes?

Es la necesidad de vivir. Muchos amigos y familiares ticos me preguntan que cómo hago para decir que estoy acostumbrado a los huracanes, y les digo que en todos lados hay peligros naturales, como nuestros terremotos en Tiquicia. Son puntos de vista.

¿En Zapote vivió al menos un tornado?

Me acuerdo que sí, pero fue algo muy pequeño. La verdadera fuerza de la naturaleza en este tipo de fenómenos la vine a experimentar aquí.

Las compras en el súper fueron de locos, había filas muy largas. (Cortesía)

¿Qué compra un tico que decide no evacuar?

Lo principal, agua; en segundo lugar, comida enlatada; en un tercer lugar, baterías y focos. Como le conté, los sacos de tierra en las puertas de unos 40 centímetros de alto y los protectores de las ventanas. Hay que poner la casa bien hermética para prevenir que el agua se meta.

¿Qué no le puede faltar?

El agua. Eso es indispensable. Si se va el agua y uno no tiene, es bien complicado; también, para mí, es muy importante alistar un botiquín de primeros auxilios por aquello. La comida que no se venza rápido por si hay que pasar varias semanas sin poder comprar.

Cuando ya le llegue el huracán Milton a su zona ¿se meterá en un sótano?

Aquí no es zona de sótanos, en Orlando usted hace un hueco y hay agua, esto fue y es un pantano. El huracán se pasa en la propia casa, nada de sótanos.

Junto a algunas de las compras, las chineadas de la casa, Yipi y Mía. (Cortesía)

¿Quién más se queda con usted en la casa?

Somos cinco en casa, mis dos hijas, que son ticas (Sofía y Alexa) y dos perritas (Yipi y Mía). Aquí la vamos a pasar. Tengo un hijo en Costa Rica (Mariano).

¿Qué hacen? ¿Ven tele? ¿Radio? ¿Películas?

Solo vemos noticias con la trayectoria del huracán, para estar bien informado de las cosas que van pasando.