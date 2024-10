Huracán Milton: “En 30 años aquí jamás vivimos algo tan terrible”

El huracán Milton golpeó fuertísimo a Florida, Estados Unidos, y una familia tica que vive en Tampa pasó lo que ellos califican como “la peor noche de nuestras vidas, una noche terrorífica”, a pesar de que tienen 30 años viviendo en Gringolandia.

“En 30 años aquí jamás vivimos algo tan terrible”, aseguraron doña Sonia y don Fernando. (Cortesía)

Doña Sonia Villalobos y don Fernando Tapia forman el matrimonio tico, nativo de San Vito de Coto Brus, que tiene 30 años viviendo en Estados Unidos, justo en el centro de Tampa, por donde Milton pasó fuertísimo.

“Pasamos demasiado nerviosos, muy asustados. Cuando el huracán está pasando por encima de tu casa uno no sabe ni qué hacer. Los sonidos de ese viento huracanado, a casi 200 kilómetros por hora, es algo que jamás olvidaremos.

Cuando salieron por la mañana del pasado 10 de octubre el desastre era enorme. (Cortesía)

“Cuando eran las 9:15 de la noche (del 9 de octubre) comenzaron a sonar las alarmas del gobierno en Tampa, confirmando el peligro. También los celulares comenzaron a sonar alarmas por lo mismo. Era algo terrible porque uno escuchaba árboles caer. Era un ruido espantoso, tenebroso”, recordó doña Sonia, quien pasó esa noche y madrugada, entre el 9 y el 10 de octubre, junto con sus tres hijas y un yerno (Paola, Mary, Elizabeth y Daniel).

No duda en reconocer la cotobruceña que llegó el momento, por tanto terror que vivió, que no pudo más. “Reventé a llorar y llorar de la desesperación. Me fui para el cuarto a rezar, a pedirle a Dios que nos protegiera porque, en verdad, sentí que la casa iba a salir volando con nosotros adentro.

Gracias a Dios doña Sonia y su familia están puras tejas, pero pasaron una noche de espando por culpa de Milton. (Cortesía)

“Gracias a Dios estamos vivos. Dios nos escuchó. Un huracán categoría 3 lo hace a uno sentir que es de 10. Yo no sé que habría pasado si hubiese entrado en categoría 5, creo que Tampa se habría destruido completamente.

“Seguimos sin luz, sin Internet, vemos en el barrio árboles caídos y destrucción. En 30 años aquí jamás vivimos algo tan terrible”, nos comentó la tica, quien todavía este 11 de octubre no había terminado de limpiar el desastre que le dejó el paso de Milton por su zona.