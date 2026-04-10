IA revela número y serie de la suerte para los Chances de este viernes donde el acumulado será protagonista

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes 10 de abril llega con premios millonarios, mientras la IA ya lanzó su número y serie de la suerte.

Para esta ocasión, la inteligencia artificial sugiere el número 38 con la serie 742 como combinación destacada.

Premios millonarios en juego

Sorteo de Chances tendrá premios millonarios este viernes. (JPS/JPS)

El premio mayor para este sorteo es de ₡120 millones, mientras que el acumulado 1 alcanza los ₡1.317 millones.

Por su parte, el acumulado 2 se ubica en ₡337,5 millones, aumentando el atractivo del juego.

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El regreso de los Chances mantiene la expectativa entre los jugadores, especialmente por los altos montos acumulados.

Como siempre, se trata de una proyección basada en patrones y no garantiza resultados.

El sorteo será este viernes a las 7 y 30 de la noche.

Nota realizada con ayuda de IA