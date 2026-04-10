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IA revela número y serie de la suerte para los Chances de este viernes donde el acumulado será protagonista

El sorteo de Chances regresa con premios millonarios y una combinación sugerida por inteligencia artificial

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes 10 de abril llega con premios millonarios, mientras la IA ya lanzó su número y serie de la suerte.

Para esta ocasión, la inteligencia artificial sugiere el número 38 con la serie 742 como combinación destacada.

Premios millonarios en juego

El sorteo de los Chances de la JPS hicieron millonarias a varias personas.
Sorteo de Chances tendrá premios millonarios este viernes. (JPS/JPS)

El premio mayor para este sorteo es de ₡120 millones, mientras que el acumulado 1 alcanza los ₡1.317 millones.

Por su parte, el acumulado 2 se ubica en ₡337,5 millones, aumentando el atractivo del juego.

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El regreso de los Chances mantiene la expectativa entre los jugadores, especialmente por los altos montos acumulados.

Como siempre, se trata de una proyección basada en patrones y no garantiza resultados.

El sorteo será este viernes a las 7 y 30 de la noche.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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