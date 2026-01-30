Nacional

Ignacio Santos protagonizó divertido zafis en debate de Teletica y desató risas en medio de la tensión política

El presentador del debate cometió un pequeño error al cambiar de bloque antes de tiempo, situación que fue tomada con humor por Claudia Dobles

Por Hillary Chinchilla Marín

El debate final rumbo a las elecciones del domingo 1.° de febrero también dejó espacio para un momento distendido, luego de que Ignacio Santos, presentador del espacio y uno de los periodistas más reconocidos del país, protagonizara un pequeño y divertido zafis en plena transmisión por Teletica canal 7.

El error que desató las risas

El hecho ocurrió cuando Santos se disponía a pasar a otro bloque de preguntas, sin percatarse de que aún faltaba un minuto de respuesta para Claudia Dobles, quien en ese momento sostenía un cara a cara con Ariel Robles, candidato del Frente Amplio.

Al notar la equivocación, el comunicador ofreció disculpas de inmediato, lo que generó risas entre los presentes en el set y entre los propios candidatos.

La respuesta que alivió el momento

Lejos de incomodarse, Claudia Dobles reaccionó con humor y aprovechó el momento para lanzar un comentario que relajó aún más el ambiente del debate.

No se preocupe, don Ignacio, hasta a los mejores les pasa”, dijo la candidata, provocando más risas entre los participantes y cerrando el episodio de manera amena.

Un respiro en medio de la tensión política

El intercambio se dio en un debate marcado por señalamientos directos, temas sensibles como seguridad, educación y más.

