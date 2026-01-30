Ignacio Santos protagonizó divertido zafis en debate de Teletica y desató risas en medio de la tensión política

El debate final rumbo a las elecciones del domingo 1.° de febrero también dejó espacio para un momento distendido, luego de que Ignacio Santos, presentador del espacio y uno de los periodistas más reconocidos del país, protagonizara un pequeño y divertido zafis en plena transmisión por Teletica canal 7.

El error que desató las risas

Ignacio Santos pidió disculpas tras equivocarse con el tiempo de respuesta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El hecho ocurrió cuando Santos se disponía a pasar a otro bloque de preguntas, sin percatarse de que aún faltaba un minuto de respuesta para Claudia Dobles, quien en ese momento sostenía un cara a cara con Ariel Robles, candidato del Frente Amplio.

Al notar la equivocación, el comunicador ofreció disculpas de inmediato, lo que generó risas entre los presentes en el set y entre los propios candidatos.

La respuesta que alivió el momento

Lejos de incomodarse, Claudia Dobles reaccionó con humor y aprovechó el momento para lanzar un comentario que relajó aún más el ambiente del debate.

“No se preocupe, don Ignacio, hasta a los mejores les pasa”, dijo la candidata, provocando más risas entre los participantes y cerrando el episodio de manera amena.

Un respiro en medio de la tensión política

El debate de Teletica también dejó momentos de distensión y risas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El intercambio se dio en un debate marcado por señalamientos directos, temas sensibles como seguridad, educación y más.

Nota realizada con ayuda de IA