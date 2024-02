¿Imprudencia? Diputada Pilar Cisneros habló de Chenóbil y armó un alboroto monumental

Pilar Cisneros ha recibido muchas críticas por decir que se podría dar en Cartago una tragedia como la Chernóbil. Foto: PPSD.

La diputada Pilar Cisneros hizo unas declaraciones en la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa que prendieron la mecha y causaron un alboroto monumental.

La legisladora está en contra de que el nuevo hospital de Cartago se construya en el terreno que ya está listo para ese proyecto y en un intento por justificar su posición se atrevió a comparar lo que podría pasar en esa zona con el accidente nuclear que se dio en Chernóbil.

“Aquí no hay ninguna simulación, esto es la realidad, cartagos, esta es la realidad, vean la cantidad de industrias que hay (cerca del terreno donde se quiere construir el hospital) hay una industria que está pegada a ese terreno y dice procesamiento de desechos, yo no la he ido a visitar, no sé qué tipo de desechos, pero eso está pegado a lo que sería el nuevo hospital de Cartago.

Nadie está planeando un accidente, ¿ustedes creen que el accidente de Chernóbil fue planeado? ¿Ustedes creen que el accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón fue planeado? Se llaman accidentes, pero todas estas industrias químicas están sujetas a tener un accidente”, dijo Cisneros para tratar de convencer a sus compañeros diputados de que el terreno no es apto, pero la jugada no le salió bien porque le tema ha sido el blanco de críticas y hasta han hecho memes al respecto.

Pilar Cisneros encendió la mecha con un polémico tema

Mucha gente ha dicho que las palabras de Cisneros fueron muy imprudentes al comparar dos desastres nucleares tan grandes como esos con lo que podría pasar en Cartago.

El accidente de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, localizada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, que junto con el accidente nuclear de Fukushima, ocurrido en Japón en 2011, son los más graves en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares.