“Si se aprueba esa ley y no nos queda más que aplicarla tendríamos que hacer procesos judiciales (para cobrar deudas), pero eso no es lo que queremos. Nos sirve que las casas sigan en manos de sus dueños, si no tendríamos que darles mantenimiento y ¿con cuál plata si habría menos contribuyentes?”, se preguntó el alcalde alajueliteño.