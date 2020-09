“Yo entré el domingo a esa casa y vi cómo el cuerpo estaba rígido y frío, había mosquitos a su alrededor. Mi mamá me enseñó algunas cosas de enfermería y le toqué la yugular, no reaccionó”, aseguró un vecino que se identificó como Rodrigo Campos, quien indicó que el lunes anterior estuvo con Luis Roberto viendo un partido de fútbol y que no mostraba ningún síntoma del virus.