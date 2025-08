Influencer denuncia que le embargaron sus cuentas sin ser notificado tras cuestionar megaproyecto Bahía Papagayo

El influencer Juamba Caminando denunció que le embargaron sus cuentas bancarias sin que fuera notificado. (Juamba/Juamba Caminando)

El influencer Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido como Juamba Caminando, denunció a través de las redes sociales que le embargaron las cuentas bancarias sin que le hayan notificado, después de que advirtiera un posible daño ambiental que la desarrolladora del proyecto turístico Bahía Papagayo, Enjoy Hotels & Resorts S.A., iba, supuestamente, a causar en playa Panamá.

Resulta que la empresa solicitó al Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón que le embargaran hasta $40.000 de las cuentas bancarias, como una medida cautelar urgente.

Esta medida fue solicitada después de que el influencer y la organización Salvemos Playa Panamá denunciaran públicamente que el hogar de muchos animales iba a ser destruido por la tala de árboles para desarrollar el megaproyecto en el Golfo de Papagayo.

Además, ellos cuestionaron la viabilidad del proyecto, señalando que el megaproyecto no cuenta con un plan de manejo del bosque ni permisos de tala.

“Se me vino el mundo encima. (...) Me embargaron las prestaciones laborales que me quedaban para sostenerme con mi madre mientras consigo trabajo. Nos quitaron el pan de la boca”, dijo Juamba Caminando en un video publicado en las redes sociales.

Cuentas bancarias de Juamba Caminando fueron embargadas

Él señaló que esto es un mecanismo para silenciarlo, sin embargo, no dejará de luchar contra el proyecto que pretende desarrollar la compañía.

La empresa afirmó, en un comunicado, que algunos creadores de contenido han realizado “afirmaciones falsas difundidas” de manera irresponsable, afectando “injustamente la confianza” de la desarrolladora.

“Queremos dejar en claro que esta defensa no busca en ningún momento limitar el derecho a la libre expresión ni silenciar a quienes tienen preocupaciones ambientales legítimas”, señaló.

La empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. busca desarrollar el megaproyecto Bahía Papagayo en Playa Panamá. (Bahía Papagayo/Bahía Papagayo)

