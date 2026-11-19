Paola Rojas lleva diez años pulseándola con su emprendimiento “Sweet Ideas Paola”, en Paraíso de Cartago. Hace repostería y vende productos de revistas de catálogo para completar sus ingresos.

Sin embargo, asegura que este año ha sido especialmente difícil: hay más competencia, algunos negocios venden a precios con los que no puede competir y los gastos siguen pesando.

“Este año sí ha estado rudo”, resume. Está tan rudo el asunto para su emprendimiento que Paola buscó empleo, incluso en empresas de la zona franca de La Lima, pero no consiguió.

Para Paola ha estado tan duro este año con su emprendimiento que salió a buscar trabajo, pero considera que por su edad no lo logró. (Cortesía/Cortesía)

Está por cumplir 50 años y siente que la edad pudo influir, aunque no tiene seguridad de que esa fuera la razón.

Para sostener su actividad, camina para hacer algunas entregas, utiliza autobús cuando debe viajar y cuenta con la ayuda de su papá. También ha tenido que recortar actividades personales. Antes salía a caminar con un grupo, pero este año dejó de hacerlo porque debía pagar transporte y alimentación.

“Los gusticos, como paseos, tienen que quedar en segundo plano”, cuenta.

El bolsillo familiar tiene menos espacio

La experiencia de Paola se relaciona con uno de los hallazgos del Informe Estado de la Nación 2026: en las últimas dos décadas, los hogares destinan una cantidad mayor de sus gastos a transporte, vivienda, salud y comunicaciones.

Se alegra Paola que la época navideña ya está calentando con los pedidos. (Cortesía/Cortesía)

Entre 2004 y 2024, el transporte pasó de representar el 14,8% al 17,7% del gasto promedio de los hogares. Vivienda y servicios básicos subieron del 10,6% al 12,7%. En cambio, recreación y cultura bajaron del 7,9% al 5,8%.

El informe también advierte que, aunque la pobreza se ha reducido, permanece la fragilidad económica de los hogares. Salir de la pobreza no significa necesariamente contar con estabilidad económica.

Emprender no siempre alcanza

En el comercio, el 64,5% de las microempresas (o sea, 64 de cada 100) trabaja en la informalidad; entre las lideradas por mujeres, el número llega al 76% (76 de cada 100). Además, seis de cada diez personas pulseadoras consultadas en la Gran Área Metropolitana aseguraron que los trámites y sus costos como obstáculos para formalizar sus negocios.

Un país con otros desafíos

El informe registra que las organizaciones criminales desarticuladas se multiplicaron por 2,4 entre 2020 y 2025 y que su presencia pasó de 17 a 37 cantones. También señala que las denuncias por delitos informáticos se multiplicaron por seis entre 2019 y 2025.

Esta es la portada del Informe Estado de la Nación 2026. (Cortesía/Cortesía)

En las carreteras, los beneficios de las ampliaciones de la Ruta 1 y Circunvalación se han ido perdiendo ante las enormes presas diarias. En ambiente, Costa Rica pasó del tercer lugar en el índice de desempeño ambiental en 2010 al puesto 45 entre 177 países en 2025.

Y en democracia, el Votómetro 2026 encontró que el 57% (57 personas de cada 100) de quienes participaron respaldó medidas de mano dura y mayores potestades para el Ejecutivo. Ese resultado corresponde a los participantes, no a toda la población costarricense.

Los temas son distintos, pero dejan una pregunta común: ¿Cómo hacer que el país vuelva a ofrecer condiciones para vivir, trabajar y salir adelante? Para Paola, por ahora, la respuesta sigue siendo “trabajar y trabajar todos los días…no queda de otra”.