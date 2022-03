Ingeniera costarricense destaca en Colombia por su trabajo en manufactura

Kemberly Umaña es la gerente de manufactura de Cargill en Colombia, un puesto al que llegó gracias a su entrega y talento.

Hace 21 años inició su carrera en la empresa como operaria de planta en Costa Rica, empacando vísceras de pollo en la hoy desaparecida Pipasa.

La tica, nacida en Cebadilla de Turrúcares, Alajuela, vivió en la provincia de los mangos hasta agosto del 2019, cuando le ofrecieron el puesto que tiene hoy.

Kemberly Umaña 21 años en la misma empresa le han permitido crecer en diferentes puestos dentro de la compañía.

Kemberly es la tercera de cinco hermanos y la única ingeniera industrial en la familia.

“Fui madre soltera a muy corta edad y empecé a trabajar por las responsabilidades, recuerdo que la planta era la única oportunidad de trabajo cerca de mi casa y podía trabajar y atender mis responsabilidades como madre”, explica.

En aquel tiempo era la única (en su área directa de trabajo) que tenía el bachillerato y eso ayudó a que le fueran asignando labores de planillas y a llevar controles. Aquello le permitió descubrir que tenía habilidades para esas tareas y comenzó a estudiar un diplomado en supervisión de la producción y luego siguió con ingeniería.

Todo fue un proceso lento --por su trabajo y el cuido de su familia--, pero poco a poco fueron surgiendo las oportunidades de crecer dentro de la empresa.

El camino no fue fácil, al principio se le cerraron puertas, pero Kemberly no se desanimó, lo tomó como un reto. Ella tenía clarísimo que las dificultades no la detendrían de cara a su objetivo.

“Seguir escalando no es fácil, hay que continuar preparándose, abriéndose camino, creer en uno mismo y trabajar muy duro por obtener las cosas”, explica.

En estas dos décadas, la alajuelense ha estado en puestos muy distintos: operaria, asistente de despacho, supervisora de despacho y distribución, en el área financiera, superintendente de operaciones y ahora gerente de manufactura.

“Estos cambios generaron un desafío muy importante en mi vida profesional, ya que era la primera mujer que lideraba esta área y la única en el equipo”, nos cuenta.

Sin miedo

Cuando surgió la oportunidad de irse a vivir a Colombia lo conversó con sus hijas Stacey, de 21 años, y Ana Victoria, de 10, ya que también a ellas les iba a cambiar la vida.

“Las recomendaciones que les doy a las mujeres para alcanzar las metas es que se propongan fortalecer la confianza en sí mismas, ser auténticas y tomar riesgos. Muchas veces nos quedamos en la zona de confort porque da miedo y no nos permitimos demostrar de qué somos capaces”.

Kemberly Umaña comenzó como operaria y ya es la gerente de manufactura de Cargill en Colombia.

Hace tres meses que Kemberly fue reconocida como una de las mujeres líderes más destacables de la industria manufacturera y la única en Colombia en los premios Step Ahead (Un paso adelante) correspondientes al año 2021.

“El balance entre la vida profesional, personal y familiar es importante en las mujeres que ejercemos un rol de liderazgo. Mis hijas han estado conmigo en todas las decisiones, igual que mis padres, cuyo apoyo ha sido importantísimo”, dijo la destacada gerente.