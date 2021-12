Ingeniero programa las luces navideñas de su casa para que “bailen” al son de la música (Video)

Sergio Mora es un ingeniero de software que usó su profesión para llevar la Navidad a otro nivel.

Debido a su trabajo, él ha tenido que viajar mucho a Estados Unidos y cuando le tocaba estar por aquellas tierras en épocas navideñas, quedaba sorprendido al ver las obras de arte que hacen muchas familias con las luces, por eso decidió traerse la idea para su casa, en el condominio Hacienda de Oro, en el Porvenir de Desamparados, donde las luces “bailan” al son de la música.

Sergio manda a traer las luces de Hong Kong o de Estados Unidos. Foto: Cortesía de Sergio Mora. (Cortesía de Sergio Mora)

“Una vez en Texas estuve hablando con un señor que tenía en su casa esas decoraciones con música y me explicó cómo las hacía, era algo impresionante porque recogía el trabajo de muchos años. Cuando llegué a Costa Rica empecé a investigar, fui relacionando conceptos con la informática y en el 2012 puse por primera vez el árbol con esa modalidad. Los primeros dos intentos no salieron muy bien que digamos, pero después todo mejoró”, contó.

Cuando Sergio le agarró el toque al asunto, empezó a agregar adornos y ya este año su casa luce 5 mil luces led.

Ver la fachada de la casa de él y de su esposa, Jenniffer Corrales, es una belleza, ya que el espectáculo va de la mano de la música, las miles de luces prácticamente bailan al ritmo de varias melodías, según la programación que hace el ingeniero.

Trabajo duro

Pero para llegar a ese resultado se requiere mucho trabajo, Sergio invierte tiempo y recursos en su proyecto navideño prácticamente todo el año. Dedica a su hobby su tiempo libre porque también debe cumplir con sus labores como desarrollador de software en la empresa 3M.

El ingeniero elige el ritmo y el color que tendrán las luces en cada parte de la canción. Foto: Cortesía de Sergio Mora. (Cortesía de Sergio Mora)

“En enero quitamos las luces y las guardamos en el ático, en febrero, marzo y abril hago la planeación de que haré ese año. Entre junio, julio y agosto hago la programación de las luces con la música y todo eso, también mando a traer lo que haga falta, luces nuevas y los aparatos que necesito.

“La colocación de las luces empieza por ahí de setiembre, tarda su tiempo y es incómoda porque el poner cada una en su lugar lastima los dedos, mi esposa me ayuda y ahí vamos poco a poco. Siempre me gusta encender la decoración para el día de Acción de Gracias, porque aunque no es algo que se celebre mucho aquí, yo veía en Estados Unidos que ese día encendían las decoraciones y por eso quiero mantenerlo”, manifestó.

El desamparadeño dice que luego de ese día es común que tenga que hacer alguna corrección en la programación de las luces, pero ya en los primeros días de diciembre todo queda afinado para disfrutar del espectáculo.

Él enciende las luces cada día de Acción de Gracias. Foto: Cortesía de Sergio Mora. (Cortesía de Sergio Mora)

Cada una de las luces que usa Sergio es especial, él las manda a traer de Hong Kong o de Estados Unidos. Están conectadas a un sistema de microprocesadores y estos a un procesador principal que les da las órdenes.

“Para hacer este tipo de trabajos se necesita mucho orden y hay que ser responsable, hubo un año que no pude hacer decoraciones porque tuvimos que hacer trabajos con un especialista eléctrico. Pusimos una caja de breaker aparte y tomacorrientes adicionales para conectar las luces, porque lo último que queríamos era generar un riesgo de incendio.

“Cuando llueve prefiero no encender las luces, aunque todas están cubiertas, prefiero tener precaución y dar dos días antes de volverlas a encenderlas para asegurarme de que están secas. Por medio de la programación se elige la canción que va a sonar y el movimiento de las luces, así como los colores durante la melodía, si la música es lenta las luces van así, pero si es alegre y rápida entonces la luces van a ese ritmo”.

Varias ofertas

El pasatiempo de Sergio es tan bueno que ya personas y hasta comercios le han hecho propuestas para que haga trabajos similares, pero por el momento él no está interesado en transformar su pasatiempo en un negocio, sobre todo porque sabe perfectamente lo complicado que es, por ejemplo, cuando se quema un microprocesador y se vuelve imposible reponerlo ya que en temporada alta navideña se agotan.

“Me siento bien en mi trabajo actual y para dedicarme a hacer esas decoraciones tendría que dejarlo y asumir una responsabilidad enorme. Prefiero seguir solo con la decoración de mi casa, ya estoy pensando en la del próximo año, quiero programar la música para que se escuche en una emisora FM, como lo están haciendo en Estados Unidos, así quienes pasen frente a la casa la sintonizarían y podrían ver el juego de luces junto con la música.

“Todo esto es un reto, un año no pude poner el árbol de Navidad porque se quemó el procesador y fue imposible reponerlo a tiempo, a veces hay errores en la programación y las luces tardan en llegar y todo eso genera estrés y atrasos, pero ya cuando veo las luces encendidas se me olvida todo lo malo que pasé, esa es mi recompensa”, aseguró.

