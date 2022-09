Ingrid Rosario cuenta la historia detrás de la canción “El poder de tu amor”

La cantante cristiana estadounidense Ingrid Rosario, que tiene papás latinos, visitó Costa Rica esta semana que terminó como parte de las actividades de lanzamiento del Festival Palau 2023 (23 y 24 de marzo).

Ese festival lo organiza el liderazgo nacional de las iglesias evangélicas con el respaldo de la Federación Alianza Evangélica Costarricense y el ministerio de la Asociación Luis Palau.

La Teja conversó con Rosario y así pudimos conocer la historia detrás de su famosa y muy querida canción “El poder de tu amor”.

Cuando le tocamos el tema como que todo se detuvo y en medio de sonrisas y lindos recuerdos, la cantante abrió su corazón y su respuesta llenó de Dios el ambiente.

El martes pasado Ingrid Rosario cantó en el Centro Evangelístico en Zapote. (Cortesía)

¿Qué siente, espiritualmente, cuando canta “El poder de tu amor”?

¡Uy! Eso tiene una gran historia. Comencé a cantarla en inglés en mis tiempos devocionales porque no es mía, es de Hillsong (grupo australiano de rock pop cristiano), la escribieron ellos.

Cuando la empecé a cantar, en 1996 como que guau, chévere. Después me dicen que la voy a grabar ¡increíble! Esa es una de las canciones que ha tocado y marcado mi vida. Pero después de veinte años cantándola como que uno dice ‘no, esa águila voló, ¿cuántas veces cantaré ‘y me levantaré como las águilas?’. Entonces yo dije ‘esa águila ya voló, quiero cantar otras canciones’ y la quería retirar.

“Sin embargo, llegó un momento en mi vida, estaba con mi papá, que estaba muy malito de salud. Él había tomado la decisión de servir a Dios, pero yo no había podido hablar con él (para que se entregara a Dios) porque estaba en coma”, recuerda.

La forma en que Ingrid le llega a la gente con su música es sorprendente. (Cortesía)

“Entonces, fui donde estaba en su cama de muerte, literalmente, apagaron el sonido de la máquina que tenía conectada y mientras él estaba tomando sus últimos respiros, la única canción, la canción que yo quería retirar fue la que me vino a mi corazón y empecé: ‘vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame’.

“Empecé a ministrar a mi papá, que ya estaba pasando de esta vida a la vida eterna en fe. Yo tenía una promesa y en fe lo decía: ‘Señor, yo sé que mi papá va a estar en tu presencia (a pesar de que ella no pudo entregarlo a Dios). Mi papá fallece, le canté ‘El poder de tu amor’ y en la noche me llamó mi suegro y me dijo: ‘tu papá había recibido al Señor conmigo dos semanas antes de entrar al hospital’”, nos contó.

Es todo

“Yo por fe cantaba una canción y esa fe se convirtió en una realidad cuando me contaron eso. ¿Qué significa esta canción para mí? Significa todo, lo máximo, por eso no puede faltar.

“Yo decía que no podía faltar en mis conciertos esta canción por la gente, pero la verdad es que no puede faltar porque es mi testimonio, es lo que clamo y creo en Dios, de que donde estemos, donde yo esté, sé que Él me levantará, nos levantará como un pueblo. Tiene un significado muy profundo. Ahora es mi canción.

“Esta canción tomó un significado muy profundo porque yo me preocupo tanto por las cosas que me están rodeando, que me están llenando y tomando mi atención, cuando lo que debemos estar preocupados es de la eternidad que vivamos no para este mundo sino para Dios”.