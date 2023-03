Se inicia la aplicación de la vacuna bivalente en farmacias y clínicas privadas

Este lunes dio inicio el proceso de aplicación de vacunas bivalentes en clínicas y farmacias privadas, así lo confirmó el Ministerio de Salud, estos centros estarán aplicando de manera gratuita la primera, segunda, tercera y cuarta dosis.

Las farmacias y clínicas privadas se apuntaron a esta importante labor.

“Que día tan importante como hoy, 6 de marzo, que se cumplen 3 años, 36 meses del inicio o la notificación del primer caso de covid, hay una alianza público privada en Costa Rica, donde el sector privado se apunta a la vacunación, no solo a la bivalente sino a todas las vacunas de covid en el país, de 6 meses en adelante pueden venir a un centro de salud privado gratuitamente, a mí no me costó nada, ni a las personas que vinieron aquí les costó nada la vacunación con vacuna bivalente”, dijo el doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud.

Es importante recordar que las vacunas bivalentes contra el covid-19 incluyen un componente de la cepa del virus original y un componente de la variante ómicron, se utilizan únicamente como refuerzo para la cuarta y quinta dosis una vez que hayan transcurrido dos meses después de haber recibido la tercera y/o cuarta dosis, según corresponda.

“Para finales de marzo y principios de abril el país contará con mayor disponibilidad de vacunas, pues se espera que ingresen 180 mil vacunas bivalentes y 72 mil vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años. Reiteramos el llamado a la población para que acuda a vacunarse y evite enfermarse gravemente” añadió.

La aplicación de vacuna es gratuita.

Desde el 1º de diciembre del año pasado, 36 centros de salud privados, entre hospitales y farmacias, se incorporaron a la campaña de vacunación contra este mortal virus.