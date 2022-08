¡Irresponsables! 1.826 conductores pusieron en riesgo a otros

El vehículo es un arma, aunque no dispare balas, puede quitarle la vida a otras personas, pero parece que algunos conductores no lo tienen tan claro.

El irrespeto a una señal de tránsito, puede provocar un accidente.

Al menos así le pasó a 1.826 conductores que fueron pescados por la Policía de Tránsito entre enero y julio de este año, irrespetando una señal de alto o un semáforo en rojo, lo cual les costó ¢226.000 y la pérdida de cuatro puntos en la licencia.

Aunque suena mucho, les pudo costar mucho más caro si esa irresponsabilidad hubiese provocado un accidente en el que otra persona sale herida o lamentablemente muriera.

Nuestras calles de verdad que están llenas de "rápidos y furiosos"

Si desgloaamos las cifras fueron 1.679 los conductores que no respetaron la luz roja del semáforo y 147 la señal de Alto.r querido o incluso hasta sin el soporte económico de sus hogares.

Por ejemplo, si usted se niega a usar el cinturón de seguridad y sufre un accidente, el afectado sería usted por la decisión que tomó, pero al irrespectar una señal de alto, expone a quienes viajan con usted, a otros conductores que confiados en que tenían la vía, siguieron su camino o hasta a quien iba caminando tranquilo y fue alcanzado por los vehículos involucrados en el choque que su irresponsabilidad causó.

Los oficiales de trásito hicieron casi 2.000 partes a conductores por irrespetar los altos y semáforos en rojo. (Alonso Tenorio)

Si desglosamos las cifras, fueron 1.679 los conductores que no respetaron la luz roja del semáforo y 147 la señal de Alto.

“Muchas veces, el conductor ve que ya el semáforo está cambiando y acelera, pero pasa con la luz en rojo, a otros simplemente no les importa que esté en rojo. También, tenemos el caso de los conductores que una vez que pasan los peatones, siguen su camino, pese a que la luz sigue en rojo, y quieren justificar su conducta en el hecho de que ya los peatones habían cruzado, pero la Ley de Tránsito no valida ese tipo de excepción, no existe”, explicó el director de Tránsito, Alexánder Solano.

Siguiendo en la línea de refrescamiento de conceptos, el director de Tránsito recordó a los conductores que tienen la maña de solo bajar la velocidad cuando ven un alto, y lo correcto es detener el carro por completo.

Si usted es un peatón sta información le interesa

“Respecto a los altos, cabe recalcar que venga o no el tren, en todo cruce ferroviario hay que detenerse”, informó Solano.

En el mismo periodo del 2021, 1.232 conductores habían caído en esta imprudencia “brincarse la luz roja”, es decir que subió en 447 la cantidad entre un año y el otro. Los que sí bajaron fueron los que se pasaron un alto, pasando de 189 multas en el 2021 a 147 este año.

Así están las multas de tránsito 2022, mejor ni se la juegue