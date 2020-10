“El turismo es una fuente de ingresos fundamental para el país y con la pandemia se dieron muchos cierres, pero los guardaparques no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Aunque no llegaran visitantes muchas personas se aprovechan y entran a hacer daños y destruir los recursos naturales, las amenazas a la naturaleza no se han detenido y por eso nosotros seguimos trabajando, para que cuando los turistas vuelvan todo esté en orden y puedan disfrutar de las bellezas que tiene el país”, dijo orgulloso Geiner.