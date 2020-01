"Llega el árbitro (Allen Quirós) y le saca una tarjeta amarilla a Mariano (Torres) luego que comete dos faltas en el medio campo. Me le arrimo y a mí me dice; ‘no me digas nada porque te voy a sacar amarilla’. Es una situación muy complicada, porque no podemos decir nada, a nosotros nos gritan, nos amonestan. Ellos nunca dicen nada”, agregó Michael ese día.