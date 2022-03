“Jesús” corre para estar listo en las procesiones de Semana Santa

Ni siquiera le pasaba por la mente a Hárold Bermúdez Díaz, quien tiene 16 años, que meterse a llevar la catequesis de confirmación en la parroquia Inmaculada Concepción de la Virgen María, en Alajuelita, le iba a dar la oportunidad de cumplir el sueño que tiene desde muy niño: ser Jesús de Nazareth en las procesiones de Semana Santa.

Hárold es de San Rafael Abajo de Desamparados y una vez se confirmó que la Iglesia católica podía hacer procesiones en Semana Santa, a él se le encendió una luz de alerta porque podía saltar la oportunidad de cumplir su sueño.

Sueño. Harold, desde pequeñito, quiso interpretar a Jesús en las procesiones de Semana Santa. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Así fue. Los catequistas de confirma les propusieron a los muchachos que si se echaban al hombro el víacrusis de Semana Santa, eso sí, nada de imágenes, tienen que ser interpretaciones artísticas y para eso deben ensayar bastante porque no queda mucho tiempo.

Sin pensarlo dos veces, Hárold levantó la mano y dijo que él quería interpretar a Jesús de Nazareth.

Como en la mayoría de grupos teatrales y pastorales que se preparan para las procesiones de Semana Santa, saben que cuando usted tiene a Jesús, todo camina más fluido.

“Es un honor interpretar el papel de Jesús. Desde muy pequeñito he querido hacer esta representación, usted no sabe lo contento que estoy. Cuando me di cuenta que se podían hacer procesiones me puse bien alerta por si aparecía la oportunidad y por eso cuando preguntaron de una vez me ofrecí.

“Es algo muy especial y podría no creerse, pero con solo el hecho de ensayar ya uno siente algo en el corazón. Cada ensayo me llega mucho, entiendo muy bien el gran compromiso y responsabilidad que hay detrás de la interpretación de Jesús, por eso me preparo con mucha seriedad”, asegura “Jesús”.

Pero para sorpresa de los catequistas, también sobraron jóvenes para los papeles de María, la mamá de Jesús, y María Magdalena, además, la Verónica, Pilato, el Centurión, dos ladrones y varios soldados romanos.

También hablamos con María, la mamá de Jesús, quien la interpretará Irene Barberena Mayorga, de 13 años. “Es la primera vez que participo en este tipo de actividades religiosas y me ha gustado mucho.

Antes de hacer la confirmación los jóvenes interpretarán el víacrusis de Semana Santa. Foto Eduardo Vega Arguijo. Antes de hacer su confirmación en junio próximo, jóvenes de la parroquia de Concepción de Alajuelita actuarán por las calles de la comunicad del viacrucis. Jesús será interpretado por Harold Bermúdez Díaz. (Eduardo Vega Arguijo)

“La verdad, siempre había querido participar, por eso aproveché la oportunidad de la catequesis. Cada ensayo es diferente porque a uno le llega mucho, en verdad que uno siente esa conexión con Jesucristo, su mamá, el dolor de los dos rumbo a la muerte del hijo”, comentó Irene.

Don Marvin Mora, el coordinador del proceso de confirmación de la parroquia alajueliteña, está más que motivado y alegre porque los jóvenes que están preparándose para el sacramento de la confirmación se emocionaron todos con el viacrucis.

“Ya llevamos seis ensayos. Lo que queremos es que ellos vivan en carne propia una experiencia parecida a la que Jesús vivió. Entender bien, ellos mismos, la entrega por nosotros que hizo el hijo de Dios.

Primera caída. Jesús cae por primera vez mientras carga la cruz. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“Gracias a Dios se pueden hacer procesiones y por eso ellos van para la calle. Comenzamos con el viacrucis para lo interno de la iglesia, como una experiencia de catequesis, pero al abrirse la posibilidad de hacer procesiones, ellos se mostraron encantados de hacerlo para su comunidad”, explica don Marvin.

Explica don Marvin que el 9 de abril a las 7 de la noche, la comunidad alajueliteña podrá compartir con estos muchachos el viacrucis, será por las calles cercanas a la parroquia. La confirmación de ellos está para los días 9 y 10 de junio.

María. Irene Barberena asegura que en cada ensayo se siente un ambiente muy lleno de Dios. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“La catequesis se da los sábados, inicia con misa a las 4 de la tarde y después se pasa a las aulas. Los ensayos son los domingos a las 10 de la mañana y ninguno falta, eso alegra demasiado, están muy comprometidos”, confirma don Marvin.

El padre Gabriel Corrales, cura párroco, está muy feliz de ver a la juventud de la comunidad identificada con las procesiones y les agradece tanto esmero en cada ensayo.

“Es de las alegrías lindas que uno vive. Ver tanto muchacho participando alegremente llena mucho”, dijo el sacerdote.