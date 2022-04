José María Figueres: “El expresidente (Abel) Pacheco le debe una disculpa a las mujeres del país”

El expresidente Abel Pacheco dio las polémicas declaraciones en una entrevista con Noticias Columbia. Foto Archivo. (Eillyn Jiménez B.)

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), exigió que el expresidente Abel Pacheco se disculpe con todas las mujeres del país luego de unas polémicas declaraciones que dio tras ejercer su voto.

En una entrevista con Noticias Columbia, Pacheco dio a conocer que su voto fue para Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático, pero lo que más llamó la atención fue una declaración que dio acerca de si este ganaba las elecciones presidenciales.

“La crítica de él ha sido que es acosador, bueno en guerra avisada, no muere soldado. Las muchachas de Zapote, pues que se cuiden”, dijo al medio radial.

El expresidente aseguró que él no tenía conocimiento de que Chaves fuera un agresor, que para él lo que este hacía era seducir a las mujeres, quienes podían frenarlo con un simple no.

Figueres criticó al expresidente durante una conferencia en el Balcón Verde. Foto Albert Marín. (Albert Marín)

Consultado sobre estas declaraciones el candidato verdiblanco no se guardó nada.

“Me tomaron por sorpresa y me entristecen las declaraciones que se le atribuyen al expresidente Pacheco, me es muy difícil concebir cómo se le ocurre hacer una manifestación en ese sentido, que es un irrespeto total a los derechos humanos de las mujeres, me parece que nadie, pero mucho menos un expresidente, pueda decir tal cosa como la que dijo.

“El expresidente Pacheco le debe una disculpa a las mujeres del país”, dijo Figueres.

Toda esta situación surgió a raíz denuncias por acoso sexual que Chaves recibió de unas subalternas durante su gestión en el Banco Mundial.