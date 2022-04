José María Figueres: “Es el momento de cerrar filas como familia costarricense”

José María Figueres estuvo acompañado, entre otras personas, de su esposa Cinthya Berrocal y de su nieto Pepe. Foto Albert Marín

José María Figueres hizo un llamado al pueblo costarricense para dejar de lado las disputas y unirse para buscar un mejor futuro para todos, así lo aseguró durante el discurso de aceptación de su derrota ante Rodrigo Chaves.

“Sigo pensando que Costa Rica vive una profunda crisis y que nuestro país está en un estado de emergencia, tenemos y seguimos teniendo toda la intención de ayudar a rescatar a Costa Rica y hacer que avance, a que se respeten los derechos humanos de todas las personas.

“Ante esta crisis, es el momento de cerrar filas como familia costarricense, es el momento de dejar atrás un mensaje de antagonismo, de odio, de división y avanzar entre todos, poniendo a un lado las diferencias y buscando las convergencias y las cosas que nos unen como familia”, dijo Figueres.

[ Costarricenses convirtieron a Rodrigo Chaves en el presidente número 49 de Costa Rica ]

El liberacionista dio su discurso a las 8:45 de la noche de este domingo en el hotel Parque del Lago, en barrio Don Bosco, San José, minutos después de que el Tribunal Supremo de Elecciones diera los primeros resultados en los que Chaves resultó ganador.

“Costa Rica ha votado y el pueblo ha hablado, nosotros como los demócratas que somos, siempre seremos respetuosos de esa decisión. Felicito a Rodrigo Chaves y le deseo lo mejor”, fueron las palabras con las que inició su discurso.

Muy agradecido

El hotel Parque del Lago se llenó de caras largas cuando se dieron a conocer los resultados. Foto Albert Marín.

El candidato de Liberación Nacional agradeció a todas las personas que durante un año lo acompañaron en la campaña electoral y que, al igual que él, compartían el sueño de construir una Costa Rica más justa e igualitaria.

“Gracias, mil gracias, a la familia liberacionista y gracias a muchas personas de otros partidos que se nos unieron en los últimos tiempos.

“Nuestro reconocimiento a la extraordinaria labor del Tribunal Supremo de Elecciones, el mejor tribunal de nuestro continente, y yo pienso que el mejor tribunal del mundo”, comentó.

También tuvo palabras de agradecimiento para Álvaro Ramírez y Laura Arguedas, sus dos aspirantes a la vicepresidencia.

“Dos personas tan comprometidas, dos personas tan lindas, dos personas que simbolizan el sueño costarricense de poder nacer en cuna humilde y trepar a base del esfuerzo propio hasta las más grandes alturas”, dijo.

En la lista de agradecimiento también estuvo toda su familia.

“Gracias a mi familia que siempre ha sido un punto de apoyo absolutamente extraordinario, que nos acompañó trabajando y con diferentes responsabilidades, gracias al gran Pepe (su nieto) y sí, gracias también a Laika (su perrita), que es una parte de esta familia y realmente nos apoyó en todo”, añadió.

El ambiente entre los liberacionistas fue de mucha tristeza tras oír los resultados. Foto Albert Marín. (Albert Marín)

Lo que más duele

El verdiblanco, ya casi finalizando su discurso, reconoció que lo que más le dolió es que Costa Rica se perdió a la que, según él, habría sido la más extraordinaria primera dama de la República, su esposa Cinthya Berrocal.

“Cinthya ha sido infatigable, ha sido una mujer representante de las mujeres costarricenses, que siempre son valientes y que siempre van caminando por la vida buscando como ayudar al prójimo, cómo defender a su familia y cómo hacer valer todos los derechos de las personas.

“Gracias, mi amor, porque le has traído a esta campaña un gran corazón, le has traído muchísima felicidad y le has traído una nota completamente diferente y muy hermosa”, dijo.

Figueres finalizó diciendo que no es momento para bajar la bandera de Liberación Nacional, pues aseguró que el partido aún tiene mucho que ofrecerle al país.

“Yo los insto a que esa bandera, que siempre le ha dado lo mejor de lo mejor a esta patria, nunca caiga y siga adelante gloriosa como lo ha hecho por más de 70 años y que Dios bendiga a nuestra querida Costa Rica”, finalizó.