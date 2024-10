José María Figueres le hizo un desplante a un periodista y dejó chiva al medio, ¡vea el video!

José María Figueres Olsen, el expresidente de la República, protagonizó un incómodo momento este sábado luego de hacerle un desplante al periodista Javier Paniagua, del medio Trivisión.

José María Figueres vivió un extraño e incómodo momento frente a la cámara y dejó chiva a más de uno. Foto: Albert Marín.

Resulta que Figueres se encontraba dando una entrevista a otro medio de comunicación, tras la asamblea nacional del Partido Liberación Nacional.

En media entrevista, Paniagaua, quien estaba transmitiendo en vivo, acerca su micrófono y se ve que con una mano le dicen que no puede incorporarse porque era una atención, al parecer, únicamente para el otro medio, pero el comunicador no hizo caso y eso puso chiva al exmandatario, quien le dijo que no lo estaba atendiendo a él y le pidió espacio para terminar.

Paniagua le preguntó a Figueres que por qué no quería hablar y el exmandatario le quitó el brazo y le dijo que porque estaba atendiendo a otra persona.

Vea el incómodo momento a continuación:

¡José María Figueres le hizo un desplante a un periodista en vivo!

Como explicó Paniagua en el video, llevaban tiempo pulseando hablar con Figueres quien, tras finalizar su atención a los medios, decidió no darle declaraciones al medio.

En medio de la controversia, Trivisión publicó en sus redes el siguiente mensaje:

“Como es usual en atención de prensa, cuando otro colega entrevista, el que está en vivo acerca el micrófono para llevar las impresiones a la audiencia. Esa es una práctica común y constante en la atención a medios de comunicación y todos en el medio lo sabemos, incluyendo los voceros.

“Señor Figueres: ¿Quién pierde? Sin duda usted pues nosotros solo quisimos cumplir con nuestro trabajo ... usted tendrá que pedirle el voto a los costarricenses como parte del PLN”, redactaron.