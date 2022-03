José María Figueres lidera por dos puntos a Rodrigo Chaves en encuesta de Demoscopía

José María Figueres y Rodrigo Chaves están codo a codo según la última encuesta de Demoscopía. Foto: Cortesía.

José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Democrático (PSD), empatan técnicamente, según la más reciente encuesta de Demoscopía para el sitio web El Observador CR, publicada este jueves por la noche.

La encuesta se hizo entre este martes 16 de marzo y miércoles 17 y ante la pregunta ¿Por quién votaría si las elecciones fueran el próximo domingo? El candidato verdiblanco lideró el sondeo con un 40,2 % ante un 38,2% de Chaves.

El margen de error de la encuesta es de 4% por lo que se habla de un empate técnico, pues cada uno de los candidatos podría subir o bajar ese porcentaje en la intención de voto.

Luego de los resultados de la primera ronda electoral el 6 de febrero, esta es la primera vez que Figueres sale liderando una encuesta de cualquier medio o encuestadora, lo que supone la gran noticia de este nuevo sondeo.

El último sondeo de Demoscopia también arrojó un empate técnico, solo que en esa ocasión Chaves tenía un 39,9% y Figueres un 37.1%

La encuesta se vía telefónica a 600 personas mayores de 18 años y tiene un nivel de confianza del 95%.

Según datos de la encuesta, un 11,3% de los entrevistados respondió que está indeciso por quién votar, un 3,5% dijo que no votará por ninguno de los candidatos, un 2,8% no respondió mientras que un 4% confesó que definitivamente no irá a las urnas el próximo 3 de abril.

La encuesta de Demoscopía va por una línea muy diferente a las publicadas en los últimos días que daban una amplia ventaja a Chaves en la intención de voto.

El martes el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), dio una ventaja de 11,9% al candidato del partido PSD, a quien le atribuyeron un 44.4% sobre un 32.5% al su par del PLN.

A 17 días de las elecciones todo sigue en el aire como se anticipó en una votación que parece muy cerrada con dos fuerzas parejas.