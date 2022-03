José María Figueres y Rodrigo Chaves siguen empatados, según encuesta de Demoscopía

La segunda ronda electoral está a la vuelta de la esquina, pero los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chaves siguen “empatados”, así lo revela una nueva encuesta de Demoscopía, publicada este miércoles 23 de marzo por El Observador.

Los candidatos deben convencer al 18% que se mantienen indecisos.

En el nuevo estudio, un 36% de los encuestados dijo que votará por el candidato de Liberación Nacional y un 32,4% que lo hará por el aspirante del Partido Progreso Social Democrático.

Si bien se podría pensar que el verdiblanco saca una buena ventaja, el margen de error es de 2,72%, que puede ser para arriba o para abajo, por ese motivo es que se da un empate técnico.

La encuesta también asegura que los indecisos son un 18% de los votantes. Un 4,7% no votará por ninguno de los candidatos, un 4,6% no respondió y un 3,5% no irá a las urnas el 3 de abril.

[ Encuesta CIEP-UCR: José María Figueres y Rodrigo Chaves están taco a taco ]

Según explica la nota de El Observador, la encuesta se hizo vía telefónica a 1300 personas entre el 21 y 23 de marzo.

Cabe recordar que este martes 22 de marzo, una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) también habló de empate técnico.

Según ese estudio, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) tiene un 38,1% de la intención de voto y el del partido Progreso Social Democrático (PSD) un 43,3%.