José María Villalta trata de arreglar tortas de Patricia Mora y de aspirante a diputada (video)

José María Villalta, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, envió un video en el que asegura que si está de acuerdo con la remodelación del aeropuerto de Liberia y las construcciones de hoteles siete estrellas.

La aclaración la hizo porque en los últimos días han circulado en redes sociales videos de una candidata a diputada y también de Patricia Mora, candidata a la vicepresidencia de su partido, en los que se oponen a ese tipo de proyectos.

Villalta asegura que el Frente Amplio quiere apoyar el turismo local de Guanacaste poniendo énfasis a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos del turismo rural comunitario y a las empresas locales de ecoturismo, dándole más valor a la riqueza cultural que tiene Guanacaste para que los beneficios del turismo se distribuyan mejor en las comunidades rurales.

José María VIllalta 24/01/2022. José María Villalta y Patricia MOra (izq.) visitaron a mediados de mes la provincia de Guanacaste. Foto: cortesía

“Nosotros creemos que hay que fortalecer el aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, creemos que son muy importantes los empleos que genera, el turismo que trae y queremos que ese turismo que llega a Guanacaste llegue más a las comunidades rurales.

“No estamos en contra de que haya inversiones, de que se construyan grandes hoteles, creemos que siempre que se haga cumpliendo con toda la legislación ambiental, garantizando el derecho al agua de las comunidades, está bien que eso se haga”, agregó.

La aclaración la hizo debido a que Suray Carrillo Guevara, candidata a diputada por el Frente Amplio, participó el sábado pasado en un debate organizado por guananoticias.com en el que le preguntaron: “en caso de ser electa, ¿cuál sería su agenda legislativa para elevar la competitividad del aeropuerto guanacasteco?”.

La respuesta sorprendió a todos: “Yo hago una pregunta. De nosotros los guanacastecos, ¿cuántos usamos esos vuelos? Ni siquiera a veces para ir a San José, verdad....

“Yo considero que las políticas públicas han incentivado a los grandes megaproyectos turísticos, agroindustriales que, cada 25 de julio, los presidentes nos traen una millonada, pero no es para la empresa local, no es para el turismo rural comunitario, no es para fortalecer el desarrollo de las comunidades”, añadió.

Aeropuerto Liberia 12/08/2014 Aeropuerto Daniel Oduber, Liberia, Guanacaste. Aeropuertos Guanacaste Imagenes interiores (salas de abordaje) y exteriores del aeropuerto de Liberia, el cual no trabaja 24h al dia. Gabriela Tellez

Se desdijo

Consultada este lunes sobre su posición sobre el aeropuerto en el debate, la candidata justificó que, por el corto tiempo que le dan a los candidatos en los debates, es difícil desarrollar las ideas y que los medios se enfocan en destacar las equivocaciones.

“Considero que al aeropuerto se le debe fortalecer... Quizá no me expliqué bien, porque creo que habría que fortalecer turismo rural comunitario para el aprovechamiento del aeropuerto de las empresas locales”, expresó.

Las otras declaraciones polémicas fueron de Patricia Mora, candidata a vicepresidenta, quien el 16 de enero pasado en una visita a Quebrada Honda, anunció que les pedirá a los empresarios que dejen de construir lujosos hoteles.

“Vamos a decirles a los señores millonarios que no sean tan desvergonzados, que dejen de estar construyendo hoteles de siete estrellas en una provincia que conoce del hambre”, dijo Mora durante una gira, en la que pidió el voto de los guanacastecos para José María Villalta, aspirante presidencial del FA.

Recientemente Mora aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, aunque sí responsabiliza a estos hoteles y a quienes los visitan de la desigualdad en la provincia.

“Quizá los hoteles siete estrellas son como la concentración, no el negocio del turismo. Antes esos contrastes no existían. Antes no teníamos la pobreza de hoy ni hoteles de siete estrellas. Hoy hay unos enclaves de riquezas y era eso (lo que quise decir). Absolutamente no tiene nada que ver con la inversión ni con nada, no es a quienes construyen, sino un llamado a la conciencia de quienes tienen dinero para visitar un hotel siete estrellas teniendo la pobreza que hay en Guanacaste”, cuestionó.

La mayoría en contra

El politólogo Gustavo Araya, dijo que las declaraciones que dieron Suray Carrillo y Patricia Mora son características de partidos con ideologías antiempresariales, pero dice que no cree que tengan un impacto en la intención de los electores.

“Las personas que comulgan con ese partido ven bien ese tipo de declaraciones, así que el público que ya está cautivo y decidió votar por el Frente Amplio no cambiará de opinión por lo que dijeron las candidatas.

“Podría ser más bien que un pequeño grupo de indecisos, que quizá comparte ciertos criterios con las representantes del partido, se vaya con ellos. Eso sí, como hemos visto en redes sociales, la gran mayoría de personas rechaza las declaraciones, pero esa gente ya de por sí no iba a votar por el Frente Amplio”, manifestó el especialista.