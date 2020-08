“Eso es lo que me movió a mis 82 años a unirme al Rescate Nacional para que por lo menos cuando me pregunten qué hice, decir que lo que pude. Si el pueblo nos acompaña este martes diría que una marcha de mil kilómetros acaba de empezar porque el camino es largo, no es de un día para otro que lo lograremos. Si no nos acompañan, sería decir, ‘no, Costa Rica no quiere', pero la población puede estar segura que levantaremos la voz para ayudar”, agregó el brumoso de nacimiento.