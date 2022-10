Josefina decidió ganarse una plata extra: “Alquilar mi casa a turistas ha sido una salvadota económica”

Hace cuatro años, Geaninna Saborío Zúñiga venció sus miedos y se animó a alquilar, por medio de la plataforma digital Airbnb, una casita que tiene en Playas del Coco, Guanacaste. No sabía absolutamente nada de esa nueva forma de ganar plata, lo único que sí tenía claro es que ocupaba un ingreso extra.

“Mucha gente le dice a uno que mejor alquile la casa a alguien que esté todos los días, que es mejor asegurar el pago mensual que jugársela con los alquileres de Airbnb, sin embargo, alquilar mi casa ha sido una salvadota económica”, asegura doña Geaninna quien vive en San José.

A esta tica le encanta recibir turistas extranjeros y hablarles bellezas de nuestro país. (Cortesía)

Entre el 2020 y el 2021 esta pulseadora se fue para la casa de Guanacaste y hasta compartió alquilando con los extranjeros que no quisieron o no pudieron salir del país por la pandemia. La idea de meterse con Airbnb se la dio un hermano que vive fuera de Costa Rica y que alquila también para la plataforma digital.

“Me tiré al agua con Airbnb con mucho miedo. Cuando comencé compré solo lo mínimo para la casa, porque uno piensa que, si el asunto no pega, pues entonces no hacer mucho gasto. Viera qué increíble, mis primeros turistas que aprovecharon la casa fueron ticos que como nunca había alquilado, pues llegaron a gallo tapado y se fueron super felices, eso me animó a seguir.

Desde cualquier parte del mundo le pueden alquilar la casa a doña Geannina. (Marcela_Bertozzi)

“La experiencia ha sido lindísima porque se reciben turistas de todas partes del mundo y uno tiene la oportunidad de mostrar su país con orgullo. Yo no sabía nada del negocio. Lo que le ayuda a uno es que el tico es pura vida, somos buenos anfitriones y eso les encanta a los turistas”, reconoció.

Airbnb es un negociote que mueve al año unos 33 mil millones de colones solo en hospedaje, según confirman las propias autoridades de la empresa.