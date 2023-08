Joselyn Chacón dijo lo que piensa sobre el nuevo partido de Rodrigo Chaves

Joselyn Chacón, exministra de Salud, hizo una aclaración en sus redes sociales sobre el nuevo partido de Rodrigo Chaves.

Ella comentó que vio chismes en redes sociales que la vinculaban con la agrupación Aquí Costa Rica Manda, que fue anunciada el sábado anterior y por eso quiso decir ella misma lo que piensa al respecto del tema.

Joselyn Chacón aclaró si apoya o no al nuevo partido de Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Estimados amigos, después de ver varias fotos de mi persona haciendo alusión a que estoy en este nuevo partido político Aquí Costa Rica Manda, quiero desmentir dichas publicaciones. Por ahora no conozco a sus delegados y a muy pocos fundadores y además desconozco sus estatutos.

“Por el momento solo apoyo a dos candidatos a nivel nacional abiertamente, claro está, partidos limpios, no añejos y sin aún tener claro el partido específico en el que van a ir, pero sí Rodriguistas y por su trayectoria limpia y comunal han merecido mi confianza para brindarles mi apoyo completo”, publicó Chacón.

Sin embargo, la exministra tampoco dijo que del todo no apoyaría la nueva agrupación, dejó la puerta abierta.

“Cuando el panorama para mi persona esté claro con gusto les comunicaré, me disculpo por no poder darles información a todas las personas que me han llamado para conocer el partido al cual apoyar. Un abrazo y mi mejor deseo a cada una de las personas que desean una Costa Rica mejor para todos”, agregó en el posteo.

Nueve de los diez legisladores de PSD apoyan la nueva agrupación política. Foto: Cortesía ACRM.

La presentación del nuevo partido político ha creado mucha controversia porque nueve de los diez diputados del Partido Progreso Social Democrático, con el que Rodrigo Chaves llegó a la silla presidencial, declararon su apoyo a Aquí Costa Rica Manda, pero se niegan a renunciar a la agrupación política que los llevó a ser diputados.

Los legisladores de PSD que anunciaron su apoyo a la nueva agrupación son: Pilar Cisneros, Paola Nájera, Ada Acuña, Waldo Agüero, Manuel Morales, Alexánder Barrantes, María Marta Padilla, Daniel Vargas y Jorge Antonio Rojas.