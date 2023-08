Joselyn Chacón habla sobre nuevo partido de Rodrigo Chaves: “Para mí hay intereses extraños”

Joselyn Chacón no está convencida de las intenciones del nuevo partido Aquí Costa Rica Manda. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Joselyn Chacón, quien fue ministra de Salud y jefa de campaña de Rodrigo Chaves, se sinceró sobre lo que piensa del nuevo partido, Aquí Costa Rica Manda, y sus palabras sorprendieron.

Ella participó en un Live en TikTok en el que contó por qué no se ha decidido a dar el apoyo a la nueva agrupación política. Además, dijo que le preocupa tanta división que existe actualmente entre los chavistas.

LEA MÁS: Si a su vehículo le falta alguna de estas cosas, mejor ni salga a la calle

“Ya la división está, no nos han llamado a ninguno de nosotros a decir: ‘venga para que nos ayude a unir’, no lo han hecho, pero si no pasa, ojalá que esto no se convierta en ataques. Teníamos de enemigos a los partidos que siempre han sido corruptos, ahora lo que a mí me preocupa es esta división, antes éramos muchos y todos unidos, entonces entre todos nos acuerpábamos y apoyábamos al presidente, apoyábamos a doña Pilar, apoyábamos a los ministros, a los diputados (oficialistas) y demás. Ahora esta desunión que se dio puede generar que entre nosotros mismos, yo no, no me veo atacándome con nadie de los partidos rodriguistas, pero entre ellos sí se van a dar. ¿Por qué? Porque antes los candidatos a alcaldes eran amigos, pero ahora van por el mismo cantón y sus votantes se van a empezar a dar (atacar)”, dijo Chacón.

Joselyn Chacón dice que hay cosas extrañas en el nuevo partido Aquí Costa Rica Manda

“Para mí, hay intereses extraños, ¿por qué este nuevo partido?, ¿por qué muchos otros? Varios me llamaron para pedir ayuda, algunos candidatos del nuevo partido sí lo están haciendo, pero es raro que nunca me llamaran a apoyar y unir a la gente, si sabían que tengo buena relación o tenía una buena relación con todos los presidentes de los partidos. ¿Por qué, por ejemplo, en Puriscal, mandan a una persona que no es ni siquiera rodriguista, era de otro partido? ¿Por qué lo están haciendo de esa manera? En Puriscal, la que tiene la gente soy yo, Mora, Turrubares y demás, ¿verdad? Es muy interesante, saco cuentas y me pregunto, ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué un jefe de campaña que ni siquiera es rodriguista?, ¿me entienden el porqué? Tengo muchas dudas y no he decidido apoyar a Aquí Costa Rica Manda?”, agregó.

La exministra de Salud dice que en la nueva agrupación hay mucha división. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Llamado a Pilar Cisneros

Chacón fue clara en que mucha gente que apoyó a Rodrigo Chaves en campaña, ahora está quitada porque no les están dando pelota, por eso hizo un llamado especial a la diputada Pilar Cisneros.

LEA MÁS: Hay un tiempo límite para sacar la licencia después de ganar la prueba

“Yo he escuchado gente decir: ‘con lo que a mí me hicieron en ese partido, ahora voto por Liberación’. Les pregunto, ¿qué les pasó? Estos chismes a mí me dan pereza, ya sé que fue que los sacaron, no les dieron bola... para que una persona que era completamente rodriguista me diga eso, algo están haciendo mal y yo no digo que algo estamos haciendo mal porque a mí no me han pedido la ayuda, no me han llamado, solo lo han hecho personas independientes, o me han llamado porque ahorita los diputados están encargados de todo junto con su jefe de campaña.

Joselyn Chacón dice que Pilar Cisneros debería tratar de unir a los rodriguistas

“Pero viene lo divertido, por ejemplo, en el Pacífico, la gente me llama a mí, o sea, pasa el diputado y no hacen clic con él, y entonces después me llaman a mí porque quieren ir con Rodrigo y no me estoy echando flores porque ahorita eso es trabajo gratis, ser jefe de campaña es matarse por amor. Vean que ahorita no hay intención de unir y en eso creo que la que puede ayudar es doña Pilar, que reúna a los verdaderos líderes, los diputados”, manifestó la exjefa de campaña del mandatario Chaves.