Joselyn Chacón: “Un día de estos viene una sorpresa que les va a doler en el alma”

Muchas personas se preguntan si la sorpresa está relacionada con la diputada Pilar Cisneros. Foto: Facebook. (Facebook)

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, anunció este miércoles en la noche que pronto se dará a conocer una sorpresa que dejará a más de uno con la boca abierta y el corazón roto.

Ella participó en un chat en vivo en TikTok y estuvo conversando con varias personas sobre temas de política y de su carrera profesional, incluso aseguró que el presidente Rodrigo Chaves la eligió como ministra de Salud por el gran currículum que tiene.

“Los ministros no se eligen por argolla, se eligen por currículum, por atestados. Que pena, tengo 30 años, pero consígame a alguien con 30 años que tenga ese currículum. Un día de estos viene una sorpresa que les va a doler en el alma, me va a doler más a mí, porque me va doler más a mí (repitió varias veces), pero ahí es donde se tiene que demostrar y se le tiene que exigir una disculpa pública a cada una de esas personas”.

Joselyn Chacón dijo que pronto habrá una sorpresa en la política

La exfuncionaria dijo en el live que a mucha gente le da miedo que esa “chiquilla” con gran currículum se vuelva a meter en política. Aseguró que mucha gente cree en ella y la sigue y todos los días le preguntan, ¿doctora ahora con quién vamos?

Chacón aclaró que ella nunca ha sido de partidos políticos, sino de seguir a personas, pero eso sí, está firme en que nunca votaría por alguien que represente al partido Liberación Nacional o el Frente Amplio.

“Ahorita estoy un poco resentida con la política, un poco lastimada porque a la gente que más ayudé pues me hicieron mucho daño, pero todo sana.

La exministra de Salud dice que ha recibido tres propuestas de partidos políticos nacionales para trabajar con ellos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Ya he tenido ofrecimiento de tres partidos para llevar las municipales y ser la jefa de campaña (en elecciones municipales) y a posteriori ser jefe de campaña presidencial y hay una posible opción de llevar una campaña internacional, esta campaña me llama mucho la atención. Por esto no cobro, no me gusta cobrar, no me gustó nunca cobrar por medicina por eso quebraría si pongo una clínica privada porque me da mucha lástima cobrarle a la gente y siento que si usted le va a llevar la campaña política a alguien es porque cree en los ideales de esa persona y no va a cobrar, pero bueno, habría que ver porque obviamente esto es algo carísimo”.

La exministra dice que esa opción internacional podría darle muchísima experiencia, sin embargo, ella preferiría quedarse en Costa Rica y tener algún tipo de participación aquí.