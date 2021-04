“Yo tuve un accidente de tránsito hace cuatro años y perdí la cadera, además me tuvieron que cortar parte del fémur izquierdo porque me quedó destruido. Durante este tiempo me han hecho varias cirugías y en esta última del lunes me hicieron un soporte pélvico en el que me reconstruyeron la cadera poniéndome un pedazo de fémur.