Joven de 15 años ganó 24 medallas y un trofeo en distintos eventos deportivos y académicos

Tal vez han escuchado a algunas personas decir que lo único que les falta a los niños de estas nuevas generaciones es salir corriendo después de nacer, porque desde muy corta edad ya saben muchas cosas y sobre todo en temas de tecnología.

Adolescente súper carga ya cuenta con más de 20 medallas en diferentes competiciones (Cortesía)

Hilary Corrales, una adolescente de 15 años y vecina de Sarchí, en Alajuela, es un ejemplo de ello, pero no solo con la tecnología, sino con todo lo que se proponga.

Ella, desde muy niña, ha sido muy dedicada y sobresaliente en áreas de ciencias y tecnología, además es amante del ballet, por lo que lo practica actualmente, al igual que el triatlón.

“Mi mamá me ayudó a descubrir muchos de los talentos que ahora practico, como el triatlón, ballet, pinto, dibujo y realizo muchas cosas que tengan que ver con áreas ‘steam’, que tiene que ver con ciencias, tecnológicas, ingeniería, arte, matemática, todas esas áreas me apasionan, siento que aprendo mucho de ellas”, contó Hilary.

El Ballet también es una de las áreas en las que destaca Hilary. (Cortesía)

La jovencita resaltó que muchos de los logros alcanzados a la actualidad, son gracias al apoyo de su mamá.

“Uno de mis logros fue representar a Costa Rica en Juegos Nacionales en triatlón en 2020 y en el 2023, además de ganar algunas ferias científicas, ganar concursos de oratoria a nivel regional, también he podido participar en proyectos de la Nasa como es el ‘Spatial Challenge’ (desafíos espaciales), del 2021″, recordó.

Silvia Sibaja Cruz es la madre de Hilary y asegura que su hija, desde muy pequeña, siempre fue muy curiosa y graicas a ello pudo descubrir que era una niña diferente.

Hilary es super carga en varias disciplinas (Cortesía)

“Desde chiquita ella quería aprender a hacer las cosas por sí sola, como amarrarse los zapatos, de hecho, desde muy chiquitica empezó a ir al baño solita, en conversaciones de adultos ella respondía tal y como si fuera mayor, aun teniendo tan solo tres anitos”.

La señora recuerda que el interés por el arte en su pequeña, nació desde muy temprano.

“Ella aprendió a leer sperrápido, una de las aptitudes que me ayudó a reconocer que ella era una niña diferente a los demás niños, fue cuando ella estaba en segundo grado e iba para exámenes y me pidió que no le ayudara a estudiar, que ella quería hacerlo sola y a su modo, eso me impresionó, acepte que lo hiciera así y el resultado me impresionó más, porque todas las materias las ganó con buenas calificaciones”, narró Sibaja.

A esta adolescente le encanta dibujar y pintar. (Cortesía)

Doña Silvia señala que a pesar de saber que su hija era supercarga, sintió temor en dejar que ella hiciera las cosas a su manera, sin embargo, Hilary le demostró de lo que era capaz, lo que logró que su mamá se convenciera que era una chiquita muy diferente.

En nuestro país se han identificado --por la Unidad de Alta dotación del MEP--, desde el 2017 y hasta la fecha, 174 niños de alto potencial, es decir, chiquitos que poseen una inteligencia superior a la normal.

Hay que tomar en cuenta que esto no solo se reduce al ámbito académico, sino que abarca otras áreas como el lenguaje, el deportivo, la creatividad, entre otros.

Características

La sicóloga Azucena López, dice que estos niños o adolescentes requieren que se les brinden herramientas que les permita potenciar sus habilidades y fortalecerlas.

“Una persona con altas capacidades son personas que presentan un nivel de aptitud sobresaliente, es decir, personas que razonan de una forma más rápida o tienen un desempeño o rendimiento que los sitúa por encima de la media en áreas como el deporte, la tecnología, el arte, la matemática verbal”, explicó López.

Hilary representó a Costa Rica en juegos nacionales. (Cortesía)

La profesional explicó de qué manera los padres y profesores pueden identificar cuando están frente a un joven así.

“Algunas de las características que los padres y los educadores pueden observar como que aprenden más rápidamente, pueden presentar muy buena memoria, vocabulario inusualmente amplio, gustos por los rompecabezas, números y acertijos, suelen ser precoces en la parte del lenguaje y la escritura, es decir, aprender a temprana edad a escribir y leer”, señaló López.

Hilary cuenta con más de 20 medallas en diferentes competiciones. (Cortesía)

Doña Silvia, cuenta que desde que ellos supieron lo talentosa que es su hija, le abrieron las alas para que volara.

“Desde hace tres años, más o menos, fue que la metimos a participar en actividades deportivas y hasta el momento lleva 24 medallas y 1 trofeo ganados en diferentes competiciones deportivas y académicas”, contó muy orgullosa doña Silvia.

Asociación apoya a niños cargas

La Asociación Edunámica trabaja con este segmento de población estudiantil y les apoya proporcionándoles espacios extracurriculares según el interés del niño o adolescente en temas como astronomía, historia, matemáticas, tecnologías, ciencias, entre otras.