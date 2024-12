Joven de 27 años se convirtió en el sacerdote más joven de Costa Rica y esta es su historia

Juan Manuel Arias es un joven sumamente devoto a Dios quien, con tan solo 27 años, este sábado 7 de diciembre se convirtió en el sacerdote más joven del país, participando de la ordenación más grande de la Arquidiócesis en los últimos 25 años.

Este oriundo de Zapote sabe que tiene una responsabilidad enorme de llevar la palabra del Señor a todos los costarricenses, en especial a los jóvenes, pero está ansioso de seguir este camino sagrado.

Juan Manuel Aria se convirtió en el padre más joven de Costa Rica y está feliz de iniciar este camino. Foto: Cortesía.

Ahora, si bien ya es el sacerdote más joven, esta devoción nació desde muy pequeño.

“Todo empezó en el kínder, vieras que la niña nos dejó la tarea de vestirse como los trabajadores de la comunidad y yo le dije a mis papás que quería ser sacerdote. Desde ahí como que quedó la espinita”, contó.

“Mi familia iba a la iglesia, eso influye, pero en realidad todo comenzó desde chiquillo".

Y si bien su familia es religiosa, eso no quita que quedaron un poco asombrados cuando JuanMa les contó que quería convertirse en sacerdote.

“Pensaron que era algo de chiquillo. Lo que no sabía era que la cosa iba en serio", dijo entre risas.

“Lo más impactante para ellos fue cuando me dieron entrada al Seminario, porque ya implicaba irme de la casa. Yo soy el menor de cuatro hermanos y fui el primero en irme, entonces eso genera que los esquemas sociales se rompan”.

No obstante, Juan Manuel no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Y si bien ha habido momentos en los que las cosas se han puesto difíciles, especialmente, cuando entran las dudas sobre si seguir este camino, siempre ha seguido adelante de la mano de Dios.

Según nos contó, hubo dos instantes en su vida que lo han hecho cuestionarse las cosas.

El primero fue cuando, con tan solo 17 años, ingresó a la Universidad de Costa Rica para estudiar lo que más amaba: la sociología.

“Ahí sí sentí un poquillo la presión”, se sinceró.

“Pero me hice la pregunta: ‘¿qué quiero hacer yo con mi vida?‘, la sociología me encanta, pero no me hace pleno. Ese sentimiento de querer algo más fue lo que me hizo a dar el paso”.

La segunda vez fue, ya iniciado en el camino del sacerdocio y admitido en este, que se cuestionó si seguir este camino.

“En el cuarto año de la formación fue el momento de crisis. Si seguía adelante sabía que era la parte más seria que uno se une al Ministerio y sí consideré en salirme”.

“Pero fue por temor, por miedo a lo que se venía. Pero hablé con un amigo, me calmó y, bendito Dios, no interrumpí el proceso, y no me arrepiento”.

En total ocho diáconos se ordenaron como sacerdotes este sábado, siendo la ordenación más grande de los últimos 24 años. Foto: Cortesía Eco Católico.

Este sábado comenzó un largo camino para Juan Manuel, quien si bien lleva muchos años enseñando la palabra de Dios, este es apenas el primero paso para cumplir su noble objetivo.

“Yo quiero que usted quiera ser santo, que en su vida cumpla el proyecto de Dios”

Ordenación

La ordenación de Juan Manuel fue una fiesta en todas sus capacidades y es que, además de ser su día especial, marcó un fecha histórica siendo la ordenación más grande de los últimos años.

La última vez fue en el año 2000 cuando se ordenaron 11 sacerdotes. Este año, contando a JuanMa, en total se ordenaron ocho diáconos en la Catedral Metropolitana Santuario Nacional San José.

Ellos fueron: Juan Manuel Arias, Ronny Arce, Óscar Carmona, Roberto Rodríguez, Luis Diego Naranjo, Juan Alfonso Varela, Erick Rojas y Marvin López.