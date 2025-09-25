Joven de Desamparados que sueña con ser arquitecta es la elfa ayudante de Santa para la Navidad 2025

Kenisha Jean Rojas, vecina de Desamparados y estudiante de 16 años, vivió su primera experiencia como ayudante de Santa en la inauguración de la época más mágica del año.

Kenisha Jean Rojas, quien sueña con ser arquitecta, es la elfa ayudante de Santa para la Navidad 2025. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La jovencita ya vivió un sueño que muchos niños guardan en el corazón: convertirse en la ayudante oficial de Santa Claus.

La vecina de Valencia de Desamparados debutó este jueves 25 de setiembre como elfa navideña en la inauguración de la Navidad de Tiendas Universal, en Multiplaza del Este, y lo hizo con una ilusión que se le notaba en los ojitos brillando como luces de arbolito navideño.

Inauguración de la Navidad este 25 de setiembre del 2025 en Tiendas Universal

“Es muy bonito trabajar para Santa, la verdad nunca lo había hecho y la pasé superlindo. La época navideña es hermosa porque se reparte mucho cariño y amor entre la familia, amigos y hasta con cualquier persona”, cuenta Kenisha, aún emocionada.

La experiencia fue todo un regalo para ella y también para su familia. Su mamá, Patricia Rojas, no cabía de la felicidad y hasta lo compartió en redes sociales.

Santa nos dijo que la elfa desamparadeña le salió bien buena para el trabajo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Cuando mi mamá se dio cuenta que iba a ayudar a Santa se puso superfeliz porque ella ama a Santa”, confiesa entre risas.

Pero la vida de esta joven no solo gira en torno a los villancicos. En el día a día, Kenisha es estudiante de décimo año en la Unidad Pedagógica La Valencia, donde le va muy bien con las notas.

Su materia favorita es Estudios Sociales, porque le gusta entender cómo funciona el mundo, y sueña con ser arquitecta.

“Me estoy preparando para sacar la mejor nota posible en el examen de admisión de la UCR y lograr una beca, porque sin beca me será muy difícil estudiar ahí”, dice con el mismo convencimiento con el que prepara regalos en el Polo Norte.

Cada vez más los ticos nos enamoramos de las villas para la Navidad. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La disciplina es parte de su vida: esa mañana trabajó junto a Santa y, al mediodía, pidió permiso para no faltar al colegio.

“Santa sin ningún problema me dejó ir”, cuenta, demostrando que hasta en Navidad los sueños van de la mano con la responsabilidad.

Kenisha también encuentra tiempo para bailar en la comparsa Latin Sound, donde Luis Angulo, su director, fue quien la recomendó como elfa. “Me salió buenísima para alistar regalitos”, asegura él, orgulloso de verla brillar.

Entre luces, villancicos y la ilusión de los niños, esta joven brilló en la Universal. Dice que lo que más le gustó fueron los adornos inspirados en personajes infantiles, especialmente todo lo relacionado con Stitch.

Y aunque ella ayudará a repartir cientos de regalos, también espera el suyo: una coqueta. “Siempre le he pedido a mi mamá una coqueta, pero no se ha podido. Espero que este año sí”, dice sonriendo, recordando que de niña ya tuvo su Barbie soñada y una bicicleta que la hacía sentir libre.

Mezcla de colores, en diferentes tonos, marcan la tendencia en este 2025. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Como en los mejores cuentos de Navidad, Kenisha encontró su propio papel en la magia de diciembre. Y aunque suene a fábula, no es en el Polo Norte donde vive esta elfa, sino en Desamparados, donde cada día, entre cuadernos, bailes y sueños, sigue construyendo la historia de su vida.

Chispa navideña

La pudimos ver muy alegre cuando la Universal volvió a encender la chispa de la Navidad a lo grande.

Con una inauguración cargada de luces, colores y música, presentó las 11 colecciones que marcarán tendencia en decoración navideña este 2025, pensadas para todo tipo de gustos: desde los que aman lo clásico hasta los que buscan lo más moderno o lo infantil.

Después de alistar regalos, la elfa confirmó que este año los pasillos se llenan de osos polares, cascanueces, el Grinch y hasta personajes queridos como Stitch, que se mezclan con nuevos tonos como el café, vino y azul.

Por supuesto que el rojo tiene que ser un color fuerte en toda Navidad. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Para alegría de todos, la Universal aseguró que la decoración navideña tiene un 30% de descuento hasta el 30 de septiembre (aplica en adornos, no en árboles, luces ni villas).

Además, hay facilidades para que nadie se quede sin celebrar: se pueden apartar regalos desde los 1.000 colones y planes de financiamiento de hasta 10 meses sin intereses.