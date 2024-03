Joven de zona rural derribó mitos sobre tatuajes y ya hasta ganó un premio en una convención

Javier Castillo es un tatuador tico que poco a poco se abre nombre a nivel internacional. Instagram.

Un joven logró derribar estereotipos sobre los tatuajes, se tiró al agua para cumplir sus sueños y hoy es un artista que la sigue pulseando para hacerse un nombre en ese colorido mundo.

A Javier Castillo su esfuerzo y entereza le valió convertirse en uno de los ganadores de la recién finalizada cumbre “Pura tinta”, que se llevó a cabo el fin de semana anterior y en la que participaron cerca de 150 artistas nacionales e internacionales. Esta actividad volverá a llevarse a cabo en el 2025, debido al gran éxito que tuvo la primera edición.

Castillo se dedica a los tatuajes desde hace más de 10 años. Es vecino de Santa Elena de Corralillo, en Frailes de Desamparados, una comunidad que se ubica prácticamente en la zona de Los Santos y por eso, durante su niñez y parte de la adolescencia desconocía qué eran los tatuajes.

Este artista se especializa en la técnica blackwork, que se caracteriza por muchos detalles y tatuar en color negro. Instagram.

Este muchacho, de 30 años, trabajó como bodeguero y hasta limpiando en un ebáis para ahorrar platica y comprar sus primeras máquinas para tatuar. En el camino siempre tuvo el apoyo de su familia (sus papás se llaman Gerardo y Nidia) y pese que hubo comentarios cuestionando lo que hacía, eso no lo frenó para cumplir su ahnelo.

En redes. Javier aparece en Instagram como javicastillo.tattoo.

“Mis inicios fueron muy difíciles, había mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder, porque no tenía noción de si me iba a ir bien, si haría buenos tatuajes, es importante lograr establecerse como artista, para que las personas vean lo que se está haciendo.

“Escuché personas que me decían, ‘usted está loco’, ‘¿cómo se le ocurre?’, tuve que dejar un trabajo estable por probar suerte y algunas personas pensaban que no era lo más sabio, pero siempre tuve certeza, esas ganas de hacerlo”, comentó.

Javier ganó en la categoría “Blackwork”, que se caracteriza por el uso de suficiente negro y que tiene muchos detalles, rayas, puntos y es muy texturizado.

“Este es el primer premio que obtengo en mi carrera y lo que me hace es sentir gratitud, con todas las personas que han estado en el camino apoyándome, con las que me señalaron y siento gratitud para conmigo mismo, porque me hice caso de continuar, de perseverar en el sueño y de hacer las cosas mejores todos los días”, afirmó Castillo.

Javier le hizo a su papá una guitarra, pues toca este instrumento. Instagram.

Empunchado

Javer contó que nació y se crió en una familia tradicional. Es el tercero de cuatro hermanos (Greivin, Viviana y Carolina) y desde pequeño le apasionaba el dibujo.

“Pasaba dibujando las paredes y mis papá siempre me buscaba lápices y papel para dibujar. Mi papá trabajaba en una productora de café, vivimos en una zona rodeada de cafetales y él trabajaba mucho para darnos lo que necesitábamos.

“Y una de las cosas que siempre me decía mi papá era que no importara adonde yo llegara, pero que nunca olvidara de dónde vengo y eso lo tengo muy presente”, afirmó.

Este artista comentó que en comunidad no era común ver tatuajes, porque además de estar estigmatizado, estaba mal visto. La gente creía que una persona tatuada no le hacía bien a la sociedad y la primera vez que tuvo un contacto directo con un tatuaje fue un día cuando vio una revista y quedó flechado.

Castillo se dedica a hacer tatuajes desde hace más de 9 años. Cortesía.

“Desde el primer momento que lo vi, supe que quería hacer eso en algún momento. Cuando le comenté a mis papás pensaron que era algo pasajero, pero de verdad me lo propuse y estuve trabajando como bodeguero en San Sebastián y luego limpiando en un ebáis y gracias a ese trabajo ahorré todo lo que pude, para comprar mis primeras máquinas para tatuar.

“Al inicio no sabía nada, entonces buscaba información en Internet y comencé a tatuar en la casa de mis papás. No conocía otro tatuador en la comunidad y poco a poco comenzaron a llegarme clientes, hasta que un día me contactaron de un estudio, para que me fuera con ellos, a algunas personas no les gustaba porque decían que cómo hacía eso en un pueblo tan tranquilo”, aseguró.

Javier Castillo con sus papá Gerardo y su mamita, doña Nidia.

Javier recalcó que el irse a un estudio era una decisión que pensó mucho, porque le daba miedo dejar de lado la estabilidad que estaba logrando en su casa, pero no se arrepiente, porque gracias a eso creció como profesional.

“Me contactaron de un estudio, no sé cómo se dieron cuenta de lo que hacía si vivía metido en la montaña y no sabía que estaba trabajando tan bien. Conversé con el dueño y me dio el chance de aprender, de descubrir cómo era el mundo del tatuaje y aprendí de la técnica.

“Ahí conocí a Dan Cordero, que es uno de mis maestros, me enseñó mucho y no solo cosas referentes al tatuaje sino en la vida. Como todo, en el proceso enfrenté dificultades, porque al inicio no tenía mucho dinero para movilizarme y tenía que ir venir a mi casa. A veces llegaba a las 11 p. m. y al otro día ya estaba a las 7 de la mañana para aprender”, contó.

Al día de hoy, Javier viaja por distintas partes de Europa, en donde se dedica a tatuar y además, tiene un estudio en Pinares, en Curridabat. Quiere seguir aprendiendo y haciendo las cosas bien.

Javier Castillo participó en el musical de ‘Jesucristo Súper Estrella’,

“Es gratificante seguir creciendo, convertirse en un mejor artista y deseo viajar cada vez que se pueda. Soy cantante y también quiero crecer como músico, hace un año participé en el musical de ‘Jesucristo Súper Estrella’, por lo que la música y los tatuajes están muy metidos en mi vida”, afirmó.