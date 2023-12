Joven denuncia que empresa gringa los dejó sin trabajo y no pagó aguinaldo ni prestaciones

La empresa Smile Direct Club cerró sus operaciones en Costa Rica y dejó a decenas de personas sin su aguinaldo ni prestaciones. Archivo.

Decenas de personas están preocupadas, porque la empresa SmileDirectClub cerró sus operaciones en Costa Rica y dejó a sus trabajadores sin el pago de aguinaldo, ni las demás prestaciones.

Uno de los afectados es Fabian Chryssopoulos y contó desde su cuenta de Tik Tok lo que pasó en su caso.

SmileDirectClub era una compañia estadounidense que provee una plataforma de tecnología médica para la alineación dental directa al consumidor.

“Trabajaba para la empresa SmileDirectClub, como ustedes saben hace unos días se anunció que la empresa dejaba de operar en todo el mundo, incluyendo en Costa Rica, en donde trabajaba yo y otras 400 personas.

“La empresa tenía una deuda millonaria, al punto de que al día de hoy, jueves 14 de diciembre nos dijeron que no nos iban a pagar ni aguinaldo, ni las prestaciones correspondientes a la liquidación.

“Ahorita es un poco frustrante y posiblemente para muchas personas sea incluso catastrófico que eso suceda, porque es dinero que esperás, que es dinero que hace falta y es dinero que no vas a recibir, ni ahora ni pronto.

“Estamos en un momento en el que no sabemos qué hacer a nivel colectivo, es una empresa que ahorita es fantasma, no hay nadie que responda, no hay nadie a quién buscar, las computadoras que teníamos de la empresa están desactivadas, las cuentas están desactivadas, los correos están desactivados, el seguro que teníamos lo dejaron de pagar desde noviembre.

“Este video lo hago para extender la voz, para que nos ayude, para que más gente nos vea, para que más gente nos pueda ayudar a hacer algo, aunque sea para que se den cuenta de lo que están sucediendo con la empresa.

“Es complicado, es confuso porque es algo que no ocurre de forma normal, y en unas fechas que son complicadas para mucha gente. Hay muchísima gente sin trabajo, que dependía de sus prestaciones para sobrevivir unos meses mientras encuentra trabajo y hoy se les avisa que muchas gracias por participar.

“Si alguien nos puede ayudar, qué más podemos hacer sería de mucha ayuda”, relató desde sus redes sociales.