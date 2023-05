Joven nicaragüense: “En un futuro podría apostar a ser candidato a la presidencia de Nicaragua”

Enrique Martínez, un joven nicaragüense, inició este año 2023 con la buena noticias de que fue admitido en su segunda carrera en la Universidad de Costa Rica (UCR), a donde entró por primera vez en 2021.

Martínez es un joven exiliado, quien en 2018 tuvo que salir de su país luego de haber participado en las protestas en contra de la dictadura de Daniel Ortega y permanecer 4 meses atrincherado en la Universidad Nacional Agraria de Managua.

Enrique Martínez sueña con regresar a su país y hasta pulsear la presidencia. (Oscar Navarrete | Cortesía)

Producto de esto, el régimen tomó represalias en su contra, expulsándolo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la que cursaba el segundo año de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, lo que representó un fuerte golpe para Martínez.

Llegó a Costa Rica

El joven nicaragüense ingresó a Costa Rica de forma regular, gracias al apoyo de un religioso cercano a su familia en Nicaragua, quien le ayudó con el trámite de pasaporte y visa para poder salir del país, lamentablemente cuando Martínez salió vía terrestre, el bus en el que se movilizaba fue detenido por militares del Ejército, que procedieron a bajarlo.

“Estando en la frontera, todavía del lado de Nicaragua, recibí muchos abusos, entre ellos estuve retenido tres horas, estuve en un interrogatorio, me golpearon, destruyeron ciertos documentos de carácter académico, pero me soltaron y al salir todo golpeado y casi ensangrentado, el ayudante del bus me limpió”, contó.

El muchacho tuvo que volver a sacar el bachillerato en Costa Rica. (Oscar Navarrete | Cortesía)

Tras sufrir esas agresiones y abusos, el nicaragüense tuvo que pasar por muchos procesos difíciles tras llegar a suelo tico, para poder reiniciar sus estudios universitarios. “Debido a todos los estragos de la dictadura y toda la eliminación de documentos, tuve que volver a hacer desde bachillerato, acá lo hice con mucho honor y orgullo demostrando la capacidad de la juventud nicaragüense”.

Ingreso a la UCR

Luego de pasar su primer obstáculo educativo, o sea volver a llevar el bachillerato, Martínez empezó el proceso para ingresar a la Universidad de Costa Rica en 2021, un proceso que resultó con éxito pues logró inscribirse en la carrera de Dirección de Empresa, actualmente cursa el tercer año y, como si esto fuera poco, continuó preparándose para aplicar por una segunda carrera, lo que finalmente logró.

LEA MÁS: ¿Hueco fiscal? Acá le explicamos qué fue lo que dijo la Contraloría sobre gastos del Gobierno

“Este es mi primer año en Ciencias Políticas por el mérito de excelencia académica, obtenido en base al concurso de carreras simultáneas, fueron dos años de arduo trabajo y de esfuerzo académico. Yo siempre he sido muy aplicado en cada una de las cosas que realizo desde que ingresé a la Universidad de Costa Rica”, contó Enrique.

El nicaragüense aspira a ser un estudiante destacado. (Oscar Navarrete | Cortesía)

El universitario manifiesta que desde que inició su primera carrera se había propuesto ser el mejor, ser un alumno muy destacado y que iba a enfocar su mayor esfuerzo en sacar adelante los estudios y al mismo tiempo de mostrar el potencial que hay en la juventudes nicaragüenses.

"La forma de derrotar al dictador de Nicaragua es seguir preparandonos", aseguró Martínez. (Oscar Navarrete | Cortesía)

Además señala que al momento de decidir cuál sería su segunda carrera pensó: “¿Por qué no retomar el proyecto de vida aquí en en Costa Rica, que es mi carrera que me fue arrebatada por la dictadura?”, refirió.

“El momento cuando revisé los resultados y veo que fui admitido fue un tan emocionante, volví a llorar porque significó dos años de esfuerzo que ya se estaban viendo materializados en esa nueva admisión y un nuevo reto también”, señala.

Seguir derrotando a la dictadura

El universitario asegura que el primer paso en su lucha para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es continuar preparándose para en un futuro poder aportar a su país todo sus conocimientos. “¿Por qué lo digo así? Porque el régimen me quitó todo en Nicaragua”.

“Yo aspiro a puestos de poder y no lo niego, en un futuro, tal vez en unos años esté apostando a ser candidato a la presidencia de Nicaragua”, reveló el nicaragüense.