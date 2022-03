Joven de colegio nocturno que trabaja en panadería logró entrar a Medicina en la UCR

Gerixon Calvo, el joven de Corredores que estudió en un colegio nocturno y durante el día trabaja como panadero, logró su meta de entrar a la carrera de Medicina en la Universidad de Costa Rica.

La historia del empunchado muchacho tocó en enero el corazón de muchas personas porque se dio a conocer que obtuvo el lugar 17 de las mejores notas de admisión a la UCR para el curso lectivo 2022: sacó 771,11 de 800.

Él estaba que no se lo creía y aunque sentía una emoción increíble mantuvo los pies en la tierra porque aún faltaba ver si lograba entrar a Medicina, que era lo que él había soñado.

Gerixon Calvo, estudiante de Corredores que estudiará Medicina en la UCR Gerixon Calvo, estudiante de Corredores que estudiará Medicina en la UCR (Cortesía de Gerixon Calvo)

Pasó noches con mal dormir dando vueltas en su cama y días con mucha ansiedad, pero a inicios de febrero le dieron la noticia que tanto había esperado, ¡logró entrar a la carrera!

“Fue increíble saber que todo el sacrificio que había hecho valió la pena, voy a poder estudiar lo que siempre quise. Mi familia está feliz porque saben lo mucho que luché por esto.

“Ya estoy llevando unos cursos virtuales de nivelación en Matemáticas y Química y el 28 de marzo iniciaré ya las clases presenciales”, contó.

Intensa búsqueda

Gerixon dice que lo que más le ha costado hasta el momento es encontrar un lugar donde quedarse cuando se pase a vivir a San José.

“Los precios de los alquileres son muy altos, pensé que me iba a ser más fácil encontrar algo. Un día de estos vi unos comentarios de Facebook de otros estudiantes que están igual que yo, dicen que los precios son muy caros, espero de aquí a mediados de mes encontrar algo para irme cerca del quince de marzo para San José, necesito unos días para acomodarme”.

De momento el joven vive al máximo los últimos días cerca de su familia y desde ya siente nostalgia al saber que tendrá que alejarse de su papá, mamá y hermanos.

En la foto Gerixon sale orgulloso con sus compañeras de cole Linsky Barquero (centro) y Aslin Gómez. Foto: Cortesía de Gerixon Calvo. (Cortesía)

“Sigo ayudando a mi mamá a hacer pan en el día y también me conecto a los cursos virtuales, así voy pasando estos últimos días aquí en mi casa. A veces me pongo a pensar que cuando viva en San José ya no va a estar mi familia cuando llegue a la casa, sé que me van a hacer falta todos, pero es un sacrificio que tengo que hacer.

“Cuando me pongo a hablar con mi mamá sobre todo lo que viene ella me dice que está contenta por mí, pero no puede evitar que se le salgan las lágrimas de saber que ya no voy a estar aquí con ella”.

Gerixon dice que está muy agradecido con Dios por esta oportunidad que está viviendo y asegura que aprovechará todos los días para convertirse en un gran profesional y así salvar muchas vidas.