Joven recién trasplantada necesita arreglar la casa para poder regresar

Yahaira Sánchez Pérez es una joven de 16 años que el pasado 26 de octubre fue trasplantada de médula ósea, su única alternativa para poner fin al cáncer en la sangre (leucemia tipo LLA) que la ha acompañado desde que tenía tan solo siete años.

La joven tiene un mes de estar hospitalizada por falta de condiciones en su casa para volver a ella. (Cortesía)

De los 8 a los 15 años la enfermedad estuvo en remisión pero, lamentablemente, el año pasado regresó y la tiene en esta situación.

Ella fue intervenida en el hospital San Juan de Dios y, afortunadamente, todo salió bien, pero no ha podido regresar a su casa porque las condiciones en las que está, al menos su habitación, no son las mejores y su familia no tiene los recursos para arreglarla.

Es por esto que la Fundación RN supo de su caso y puso manos a la obra para recolectar entre ¢500.000 y un millón de colones para colocar el cieloraso en el cuarto de la joven y las divisiones en la cocina para que pueda descansar y recuperarse tranquilamente de su operación.

Además, parte de lo recaudado les permitirá comprar la comida especial que le mandaron de dieta, como leches individuales y jugo de naranja para combinarlo con el medicamento, entre otros, así como para cubrir los pases que ocupa para llevarla a las citas de control desde San Rafael Arriba de Desamparados al centro médico capitalino.

Yahaira estuvo libre de cáncer de los 8 a los 15 años cuando le regresó. (Cortesía)

“Los doctores nos dijeron que debemos mantener cuidados muy rigurosos, como que ella sea la primera que coma la comida recién hecha, para garantizar que no se contamine y que el proceso de recuperación sea exitoso”, explicó Ingrid, hermana mayor de Yahaira

De no poder hacer las modificaciones en el hogar, Yahaira deberá ir a vivir a un albergue por hasta dos años, donde su madre Reina Pérez podrá acompañarla durante el día, pero sus hermanas no podrán ir tan seguido, con costos una vez al mes en un visita especial. Esto tiene a esta valiente luchadora muy deprimida, porque anhela poder ir a su casa pronto.

Para ayudas Si usted desea ayudar a esta familia a permanecer unida y recuperarse, puede hacer un depósito por SINPE al 6230-7471 de la Fundación RN o una transferencia a la cuenta IBAN CR6015118610010003289 cédula jurídica 3-006-812680.

