Joven tico cuenta cómo fue romper un récord Guinness

Jimmy González Montealegre hace dos años se hizo una pregunta que le cambió la vida.

Este joven, quien tiene 21 años y vive en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste, se preguntó: “Si Messi y Cristiano tienen récords Guinness, ¿por qué yo no?

Jimmy tiene 21 años y en el 2021 se decidió por lograr un récord Guinness y lo logró sin salir del cuarto donde duerme en su casa. (Cortesía)

Así nació el sueño de este santacruceño de tener un récord Guinness, algo que logró entre el 21 y el 22 de diciembre del 2021, según consta en la página oficial de récord Guinness.

“El maratón de videojuegos más largo jugando Rocket League (juego de video) es de 25 horas, 7 minutos con 54 segundos, y lo logró Jimmy González Montealegre (Costa Rica), en Santa Cruz, Guanacaste.

“Jimmy estaba interesado en intentar un récord mundial, así que buscó en la base de datos de Guinness World Records hasta que encontró un desafío de su interés. Le gusta jugar Rocket League, por lo que decidió intentar este título y pudo superar el tiempo requerido en más de una hora”, es la explicación que se encuentra en la página: www.guinnessworldrecords.com

Este pantallazo es parte de las evidencias que el santacruceño le mandó a Guinness. (Cortesía)

¿Por qué buscamos a Jimmy? Resulta que justo hoy, domingo 27 de agosto, se recuerda que un 27 de agosto de 1955 se publicó por primera vez el libro de los récord Guinness.

Sorprendido

Jimmy estaba muy sorprendido, porque nunca un medio de comunicación se interesó en que él hablara de su récord Guinness y eso a pesar de que participó en el popular programa de Canal 7 “Quién Quiere Ser Millonario”, el año pasado, en el que nadie le preguntó sobre el tema.

Este joven es un amante de las ciencias. Actualmente, Jimmy estudia Ciencias Geográficas en la Universidad Nacional (UNA) e Ingeniería Electrónica en la Universidad Latina, en ambas le va pura vida y en las dos está en tercer año de carrera.

¿Cómo nació lo del Guinness? “Estábamos en pandemia en el 2021 y se salía poco, fue el bum de TikTok y comencé a ver muchos videos de gente alrededor del mundo rompiendo récord Guinness. También vi que aquí en Costa Rica se han logrado bastantes y vi que Messi (Lionel) y Cristiano (Ronaldo) tienen varios Guinness, entonces me cuestioné, ¿por qué yo no puedo tener uno? Y fue así que me puse a investigar a ver si podía romper uno.

“Tenía que ser un Guinness que pudiera romper desde mi casa porque no se podía salir, encontré varias opciones hasta que llegué al videojuego Rocket League, entonces comprendí que ahí era. Ese juego es fútbol, pero en lugar de jugadores son carros y es con los carros que se golpea la bola y se hacen los goles. El juego no demanda mucho desgaste mental. Estaba la categoría, pero no había nadie que lo tuviera”, explica el guanacasteco.

Así aparece oficialmente el Guinness de Jimmy en la página oficial de los récords más famosos del mundo. (Cortesía)

Falló a la primera

“Tenía dos opciones con el Guinness, pagar 800 libras esterlinas (unos 550 mil colones) para que ellos supervisaran todo y confirmaran al instante el récord o hacerlo yo y mandar las pruebas a Guinness y ellos se toman su tiempo para analizar y decidir si realmente se hizo el récord. Por supuesto que me fui por la opción gratuita”, recordó.

El santacruceño creyó que hacer el Guinness era como pegarle un chonetazo a una lora, pero qué va. En el primer intento, por ahí del 17 de diciembre del 2021, falló. Llevaba como 10 horas seguidas jugando y tuvo que abandonar el juego, se cansó demasiado.

“No me preparé bien, había dormido mal, en fin, la verdad no me lo tomé tan en serio. La segunda vez sí, alisté mejor todo, dormí bien, descansé bastante y alisté desde el agua hasta la comida. Mi récord consistía en pasar jugando ese videojuego durante 24 horas seguidas.

“Las primeras doce horas fueron cuesta arriba. Sabía que, si lograba las primeras 12 horas, las otras 12 horas serían cuesta abajo y así fue. Comencé el 21 de diciembre a las dos de la tarde y terminé el 22 de diciembre a las tres y quince de la tarde. Todo fue desde mi casa, en Santa Cruz”, recordó.

Una hora más

Jimmy cuenta que pasó a punta de sándwiches y agua. A pesar de que Guinness le permite descansar 20 minutos cada hora, el tico no aflojó y comía rápido y hasta iba al baño rápido para ser lo más fiel posible al récord.

Jimmy estuvo en Quién Quiere Ser Millonario el 22 de noviembre del año pasado y se ganó 3 millones de colones, no respondió la pregunta 11. (Cortesía)

“Cuando llegué a las 18 horas comencé a sentir los ojos bien pesados, estaba mal, pero le seguí dando y se me pasó, tanto así que las últimas cinco horas me sentía supercargado de energía, como en otro mundo.

“Pasé jugando y explicando lo que hacía a las poquitas personas conectadas. Cuando estaba cerquita de las dos de la tarde, que se cumplían las 24 horas, me dije, ya pasé por todo esto, voy a jugar una hora más para que si alguien quiere romperlo, que le cueste mucho más y seguí hasta las tres de la tarde, cerrando con 25 horas, 7 minutos y 54 segundos. Paren el reloj fue lo que dije”, comenta.

Se sintió superbién, la sensación de haber logrado un récord Guinness le llenó el pecho, sobre todo porque se propuso algo y lo logró, además, porque ahora no solo Messi y Cristiano tienen Guinness, también Jimmy de Santa Cruz.

Doña Gabriela, la mamá, y don Jimmy, el papá, hasta el día de hoy realmente no le han dado el valor que tiene el Guinness de su hijo, incluso, el santacruceño está casi convencido de que su hermana, Daiana, ni sabe de su récord.

“Ya van dos años y nadie rompe mi Guinness. Me prometí que, si alguien lo rompía, lo volvía a intentar para retomarlo. Eso sí, le cuento que desde el 2021 que hice el récord no volví a tocar ese juego, quedé como empachado.

“No sé si soy la primera persona del planeta que juega más de 24 horas un juego de video, pero al menos sí soy la primera que lo registró”, aseguró.

Si bien en la página de Guinness aparece el tico, todavía no le ha llegado su título oficial, al parecer está pegado en aduanas, algo que Jimmy todavía está resolviendo porque desde Inglaterra sí le confirmaron que lo enviaron.

Reciclaje

De acuerdo a la página oficial de los Guinness, Costa Rica tiene otros récords Guinness oficiales.

Uno de ellos se logró el 7 de diciembre del 2018, cuando el programa Ecoins se impuso recolectar la mayor cantidad de botellas plásticas para reciclaje en ocho horas.

En el Centro de Eventos Pedregal se logró un Guinness recolectando botellas plásticas para reciclarlas. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Este intento de Guinness tenía el mensaje de apoyar el reciclaje por un planeta más verde y saludable y logró recoger 29.702 kilos de botellas plásticas para reciclar y con eso superó los 25.000 kilos que se necesitaban para lograr el récord.

El Guinness fue por recoger la mayor cantidad de botellas de plástico para reciclar en 8 horas. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Lo intentamos una vez y no lo logramos por no tener experiencia, así que aprendimos la lección, corregimos y en el segundo intento, ya más preparados, lo logramos y consolidamos el mensaje de mostrar que sí existen formas diferentes y ecológicas de desechar nuestra basura”, nos explicó Karla Chaves, directora de Ecoins.

La galleta más grande

El 6 de setiembre del 2021 en Tiquicia se logró la galleta Oreo rellena de crema más grande del mundo que pesó 83.45 kilos y requirió más de 15 horas de trabajo para su elaboración.

Guinness por la galleta más grande del mundo. Vean a la par una galleta normal en comparación con la mamulona. (Cortesía)

La enorme galleta se rellenó de 24 kg de crema y fue hecha con más de 6 kg de harina, más de 4 kg de azúcar, más 7.5 kg de mantequilla, 6.6 kg de chocolate amargo en trozos, casi 3 kg de chocolate amargo en polvo y otros ingredientes más como huevos, vainilla y sal. El chef Óscar Castro fue quien lideró el equipo que hizo este galletón.

Enorme logo

El domingo primero de octubre del 2017 Toyota logró romper el Récord Mundial Guinness de la mayor cantidad de carros de la marca formando el logo toyotero en el Centro de Eventos Pedregal.

El 1 de octubre del 2017 los toyoteros del país ayudaron a lograr un Guinness. (Garrett Britton 4T)

En total ese domingo participaron 1.591 carros y así se rompió el récord Guinness que estaba en manos de Rusia. Los rusos, el 7 de junio del 2014, se habían adueñado por primera vez de ese Guinness con 1.416 carros Toyota formando el logo de la empresa.

Doña Inés

“En el 2016 Guinness reconoció la labor de doña Inés Sánchez de Revuelta (falleció el pasado 7 de abril), quien fue la anfitriona del programa costarricense Teleclub durante 52 años. La primera transmisión del programa fue el 8 de febrero de 1963.

En el 2016 Guinness reconoció la labor de Doña Inés Sánchez de Revuelta (falleció el 7 de abril pasado), quien fue la anfitriona del programa costarricense Teleclub por un total de 52 años. La primera transmisión del programa fue el 8 de febrero de 1963. Además, Teleclub logró otro Guinness como el programa educativo con más longevidad, con un total de 52 años, 9 meses y 3 días de transmisión (Cortesía)

Además, Teleclub logró otro Guinness como el programa educativo con más longevidad, con un total de 52 años, 9 meses y 3 días de transmisión”, confirma Guinness en su página oficial.

Franklin Chang

El Guinness de mayor número de vuelos espaciales hechos por un ser humano son siete. Hasta el día de hoy solo dos astronautas lo lograron y uno de ellos es el costarricense Franklin Chang Díaz.

Nuestro astronauta Franklin Chang apareció en los Récords Guinness a principios del dos mil como el ser humano con siete vuelos espaciales, además, tuvo otro Guiness, como el ser humano con más horas en el espacio, 1.600 en total. (Cortesía de la Nasa)

Chang (nacido en 1950) voló su séptima misión a bordo del transbordador espacial Endeavor entre el 5 y el 19 de junio de 2002. Además, tuvo otro Guinness, ya que en sus siete misiones completó 1.601 horas en el espacio entre 1981 y 2005.

Esferas de piedra

Las esferas de piedra del Delta del Diquís, son otro Guinness costarricense.

“Se han identificado alrededor de 300 esferas cuyo tamaño va desde los pocos centímetros hasta más de 2,66 metros de diámetro, alcanzando un peso de hasta 25 toneladas.

Las esferas de piedra de nuestro país también tienen un Guinness. (Marcela_Bertozzi)

“La fabricación de las esferas se asocia a una tradición artística milenaria entre los años 400 a.C. hasta 1500 d.C. Las esferas fueron trabajadas a partir de grandes bloques de piedra. Su elaboración demuestra gran talento y destreza de los artesanos, así como conocimiento del entorno y de las condiciones topográficas del terreno para su traslado y colocación”, explica la municipalidad de Osa.